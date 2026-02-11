Final-4 Athens: Αδιανόητες τιμές μεταπώλησης στα εισιτήρια

Οnsports Τeam

Το πρώτο πακέτο των εισιτηρίων του EuroLeague Final Four 2026 κυκλοφόρησε και εξαντλήθηκε σε πέντε λεπτά, με τις τιμές μεταπώλησης πλέον να είναι σε ύψη… μαύρης αγοράς.

Χαμός έχει δημιουργηθεί με το θέμα των εισιτηρίων του Final-4 της Αθήνας που θα πραγματοποιηθεί στο Telekom Center.

Η ζήτηση είναι τεράστια κάτι που φάνηκε και από το γεγονός πως η διάθεση των εισιτηρίων της πρώτης φάσης έγινε σε χρόνο… ρεκόρ, μιας και σε πέντε λεπτά είχαν εξαφανιστεί όλα τα εισιτήρια.

Το ακόμα πιο δυσάρεστο για τον κόσμο είναι πως τα site που μεταπωλούν τα εισιτήρια έχουν εκτοξεύσει τις τιμές των εισιτηρίων, με τα πιο ακριβά να ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, φτάνουν ακόμη και τα 13.000.

Τα φθηνότερα ξεκινούν από τετραψήφια βάση και ανεβαίνουν προς τα πάνω.