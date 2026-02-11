Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Δούκας για Βοτανικό: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού προχωρά με βάση τα χρονοδιαγράμματα»
Eurokinissi Sports
Onsports Team 11 Φεβρουαρίου 2026, 12:25
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Δούκας για Βοτανικό: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού προχωρά με βάση τα χρονοδιαγράμματα»

Τις εξελίξεις των έργων για την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό σχολίασε ο Χάρης Δούκας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων έδωσε το «παρών», το πρωί της Τετάρτης (11/02) στον χώρο των εργασιών, όπου μαζί με τον Κωστή Χατζηδάκη, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, αλλά και τον Γιάννη Αλαφούζο, πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησαν σε αυτοψία.

Οι τρεις άνδρες έλαβαν ενημέρωση για την πορεία των έργων, αλλά και το στάδιο των εργασιών και σε δηλώσεις του προς τους εκπροσώπους του Τύπου στάθηκε στην ταχύτητα κατασκευής αλλά και την Ανάπλαση που θα φέρει στην περιοχή.

«Το γήπεδο του Παναθηναϊκού προχωρά με βάση τα χρονοδιαγράμματα, ξεκινήσαμε και το νότιο κομμάτι και αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα. Ν’ αποτελέσει καταλύτη για την Ανάπλαση μιας περιοχής που έχει μεγάλη σημασία. Είμαστε 1,5 χλμ. από την Ομόνοια, θα γίνουν μεγάλα έργα με πράσινο, υποδομές… Με συνέπεια και οργάνωση υλοποιούμε όλα τα έργα για να γίνει μια πολύ όμορφη, πράσινη γειτονιά στην Αθήνα και να ξεκινήσουμε συζητήσεις και με τους άλλους Δήμους», ήταν τα λόγια του.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αυτοψία στον Βοτανικό από Αλαφούζο, Χατζηδάκη και Δούκα

Αυτοψία στον Βοτανικό από Αλαφούζο, Χατζηδάκη και Δούκα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χατζηδάκης: «Το έργο εξελίσσεται ομαλά, το αξίζουν όλοι οι Αθηναίοι»

Χατζηδάκης: «Το έργο εξελίσσεται ομαλά, το αξίζουν όλοι οι Αθηναίοι»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπακογιάννης: «Κίνδυνος καθυστέρησης για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού»

Μπακογιάννης: «Κίνδυνος καθυστέρησης για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού»

Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός: Βγαίνουν τα εισιτήρια με Λεβερκούζεν στα play offs του Champions League
11 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Βγαίνουν τα εισιτήρια με Λεβερκούζεν στα play offs του Champions League
EUROLEAGUE
Ο Μπαρτζώκας για Ερυθρό Αστέρα και τραυματίες
22 λεπτά πριν Ο Μπαρτζώκας για Ερυθρό Αστέρα και τραυματίες
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ONSPORTS POLL: Ποιο θα είναι το ζευγάρι του τελικού στο Κύπελλο Ελλάδας;
28 λεπτά πριν ONSPORTS POLL: Ποιο θα είναι το ζευγάρι του τελικού στο Κύπελλο Ελλάδας;
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
UEFA Nations League: Πότε κληρώνει για την Εθνική Ελλάδας στην League A - Όλες οι λεπτομέρειες
30 λεπτά πριν UEFA Nations League: Πότε κληρώνει για την Εθνική Ελλάδας στην League A - Όλες οι λεπτομέρειες
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved