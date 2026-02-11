Χατζηδάκης: «Το έργο εξελίσσεται ομαλά, το αξίζουν όλοι οι Αθηναίοι»

Οnsports Τeam

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης βρέθηκε στο υπό ανέγερση γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό και δήλωσε ικανοποιημένος από την πορεία των έργων.

Ο Κωστής Χατζηδάκης, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του Παναθηναϊκού αλλά και τον Δήμαρχο Αθηναίων, βρέθηκε στην περιοχή του Βοτανικού και είδε από κοντά την πορεία των έργων στις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ανέφερε:

«Χαίρομαι που η σκυταλοδρομία εξελίσσεται ομαλά μεταξύ των Κυβερνήσεων και των Δημοτικών Αρχών. Είναι κάτι που όλοι εργαζόμαστε συντονισμένα. Είναι και η ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα όπου η Κυβέρνηση κάνει μια παρέμβαση. Μου ανέθεσε ο κ.Μητσοτάκης να συντονίσω το σχέδιο Ανάπλασης του Ελαιώνα. Δεν μιλάμε μόνο για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, αλλά και τις εταιρίες και τη μεταφορά τους…

Σε μικρογραφία θα θυμίζουν το Ελληνικό, θα πάρει τελείως διαφορετική μορφή η περιοχή. Να στείλω μήνυμα επιτάχυνσης των προσπαθειών από εδώ και πέρα, το αξίζουν οι Αθηναίοι, να δημιουργήσουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα στην εγκαταλελειμμένη εδώ και τόσες 10ετίες, περιοχή του Βοτανικού και Ελαιώνα».