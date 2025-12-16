Euroleague: Δράση με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό κι άλλους 4 αγώνες - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

Onsports Team

Η Euroleague συνεχίζεται με την 16η αγωνιστική, όπου Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός έχουν απαιτητικές αποστολές.

Με σπουδαίες αναμετρήσεις ξεκινάει η 16η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τη Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε (16/12, 19:45) στην Πόλη, ενώ o Ολυμπιακός, από την πλευρά του, θα υποδεχθεί τη Βαλένθια (16/12, 21:15).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 ακόμα συναρπαστικές αναμετρήσεις.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου

18:00 EuroLeague: Ντουμπάι – Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports Prime

18:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4

19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4

21:05 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας Novasports Start

21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Βαλένθια Novasports Prime

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5

22:00 EuroLeague: Παρί – Μπαρτσελόνα Novasports6

23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

19:30 EuroCup: Πανιώνιος – Ουλμ Novasports5

20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις – Αναντολού Εφές Novasports6

20:30 EuroCup: Αμβούργο – Άρης Novasports4

21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου Novasports Start

21:30 EuroLeague: Μπασκόνια – Μονακό Novasports Prime

21:30 EuroLeague: Παρτίζαν – Βίρτους Μπολόνια Novasports3

23:30 Playmakers, Novasports Prime

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

20:00 Playmakers - Α΄μέρος Novasports Prime

21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βαλένθια Novasports6

21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε Novasports5

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί Novasports4

23:15 Playmakers - B΄μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου