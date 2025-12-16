Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Euroleague: Δράση με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό κι άλλους 4 αγώνες - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας
Onsports Team 16 Δεκεμβρίου 2025, 10:38
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Euroleague: Δράση με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό κι άλλους 4 αγώνες - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

Η Euroleague συνεχίζεται με την 16η αγωνιστική, όπου Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός έχουν απαιτητικές αποστολές.

Με σπουδαίες αναμετρήσεις ξεκινάει η 16η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τη Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε (16/12, 19:45) στην Πόλη, ενώ o Ολυμπιακός, από την πλευρά του, θα υποδεχθεί τη Βαλένθια (16/12, 21:15).

super-week-cover.jpg

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 ακόμα συναρπαστικές αναμετρήσεις.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου

  • 18:00 EuroLeague: Ντουμπάι – Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports Prime
  • 18:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4
  • 19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4
  • 21:05 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας Novasports Start
  • 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Βαλένθια Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5
  • 22:00 EuroLeague: Παρί – Μπαρτσελόνα Novasports6
  • 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

  • 19:30 EuroCup: Πανιώνιος – Ουλμ Novasports5
  • 20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις – Αναντολού Εφές Novasports6
  • 20:30 EuroCup: Αμβούργο – Άρης Novasports4
  • 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου Novasports Start
  • 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια – Μονακό Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Παρτίζαν – Βίρτους Μπολόνια Novasports3
  • 23:30 Playmakers, Novasports Prime

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

  • 20:00 Playmakers - Α΄μέρος Novasports Prime
  • 21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βαλένθια Novasports6
  • 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε Novasports5
  • 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί Novasports4
  • 23:15 Playmakers - B΄μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

  • 19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Ντουμπάι Novasports6
  • 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
  • 20:00 EuroLeague: Ζαλγκίρις – Παρτίζαν Novasports Start
  • 20:30 EuroLeague: Μονακό – Μπάγερν Μονάχου Novasports4
  • 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια Novasports5
  • 21:45 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια Novasports6
  • 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime


Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ για να καλύψει το κενό του Ελ Κααμπί
22 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ για να καλύψει το κενό του Ελ Κααμπί
BET
Αυλαία στο Conference League με αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα
22 λεπτά πριν Αυλαία στο Conference League με αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα
NBA
Γιόκιτς: «Σταματήστε να μας συγκρίνεται με τον Σενγκούν» (vid)
23 λεπτά πριν Γιόκιτς: «Σταματήστε να μας συγκρίνεται με τον Σενγκούν» (vid)
NBA
ΝΒΑ: Ένα ακόμα «χοντρό» επεισόδιο στην κόντρα Λεμπρόν-Μπρουκς (vid)
34 λεπτά πριν ΝΒΑ: Ένα ακόμα «χοντρό» επεισόδιο στην κόντρα Λεμπρόν-Μπρουκς (vid)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Οι 2 ερωτικές σκηνές του Grand Hotel προκάλεσαν αντιδράσεις και μία απορία για εγκυμοσύνη της Αλίκης