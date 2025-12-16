Euroleague: Δράση με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό κι άλλους 4 αγώνες - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας
Η Euroleague συνεχίζεται με την 16η αγωνιστική, όπου Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός έχουν απαιτητικές αποστολές.
Με σπουδαίες αναμετρήσεις ξεκινάει η 16η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τη Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε (16/12, 19:45) στην Πόλη, ενώ o Ολυμπιακός, από την πλευρά του, θα υποδεχθεί τη Βαλένθια (16/12, 21:15).
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 ακόμα συναρπαστικές αναμετρήσεις.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου
- 18:00 EuroLeague: Ντουμπάι – Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports Prime
- 18:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4
- 19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4
- 21:05 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας Novasports Start
- 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Βαλένθια Novasports Prime
- 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5
- 22:00 EuroLeague: Παρί – Μπαρτσελόνα Novasports6
- 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου
- 19:30 EuroCup: Πανιώνιος – Ουλμ Novasports5
- 20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις – Αναντολού Εφές Novasports6
- 20:30 EuroCup: Αμβούργο – Άρης Novasports4
- 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου Novasports Start
- 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια – Μονακό Novasports Prime
- 21:30 EuroLeague: Παρτίζαν – Βίρτους Μπολόνια Novasports3
- 23:30 Playmakers, Novasports Prime
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου
- 20:00 Playmakers - Α΄μέρος Novasports Prime
- 21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βαλένθια Novasports6
- 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime
- 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε Novasports5
- 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί Novasports4
- 23:15 Playmakers - B΄μέρος Novasports Prime
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου
- 19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Ντουμπάι Novasports6
- 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
- 20:00 EuroLeague: Ζαλγκίρις – Παρτίζαν Novasports Start
- 20:30 EuroLeague: Μονακό – Μπάγερν Μονάχου Novasports4
- 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν Novasports Prime
- 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια Novasports5
- 21:45 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια Novasports6
- 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime