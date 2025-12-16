Ομάδες

Πάτρικ Μπέβερλι: Αυτό είναι το «χρυσό» συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ
Onsports Team 16 Δεκεμβρίου 2025, 13:26
BASKET LEAGUE / ΠΑΟΚ

Πάτρικ Μπέβερλι: Αυτό είναι το «χρυσό» συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ

Τα δεδομένα της συμφωνίας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Πάτρικ Μπέβερλι.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ.

Ο 37χρονος Αμερικανός γκαρντ ταξίδεψε στη Λισαβόνα για να μπει στο κλίμα της ομάδας, αλλά θα είναι έτοιμος να παίξει από το επόμενο παιχνίδι του Δικέφαλου, αυτό με τον Πανιώνιο στη Θεσσαλονίκη στις 20/12.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι πήρε ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο για να συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα οι μηνιαίες απολαβές του ανέρχονται στις 100.000 ευρώ το μήνα, δηλαδή 600.000 ευρώ έως το τέλος της φετινής σεζόν.

Τη στιγμή που πέρυσι το μπάτζετ του Δικέφαλου συνολικά, δεν ξεπερνούσε τις 700.000 ευρώ!

Θυμίζουμε πως εκτός από τον Μπέβερλι, οι ασπρόμαυροι έχουν αποκτήσει μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας και τους Τιμ Άλεν, Μπριν Ταϊρί, οι οποίοι ήδη έχουν αγωνιστεί με τη νέα τους ομάδα.

Ο Μπέβερλι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από το βράδυ της Κυριακής (14/12) και το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής.



