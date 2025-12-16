Άρση Βαρών: Mε 29 ρεκόρ και πρωταθλητές Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Onsports Team

Με απόλυτη επιτυχία έγινε στη Δράμα το τριήμερο 12-14 Δεκεμβρίου το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αρσης Βαρών Ανδρών και Νέων Ανδρών – Γυναικών και Νέων Γυναικών που διοργάνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Αρσης Βαρών μαζί με τον Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και το Δήμο Δράμας.

Συνολικά καταρρίφθηκαν 29 πανελλήνια ρεκόρ, όλα από νέους αθλητές και αθλήτριες, απόδειξη της σωστής δουλειάς που γίνεται και επιβεβαίωση ότι η ελληνική άρση βαρών έχει λαμπρό μέλλον.

Ο ΠΑΟΚ για δεύτερη συνεχόμενη φορά αναδείχθηκε πρωταθλητής στους Άνδρες και στους Νέους Ανδρες. Συγκέντρωσε 401 βαθμούς έναντι 367 του Μέγα Αλέξανδρου Σερρών και 351 του Ευ Αγωνίζεσθαι. Στους Νέους Άνδρες ο ΠΑΟΚ πήρε 474, δεύτερος ήταν ο Κύδων Χανίων με 401 και τρίτος ο Άθλος Θεσσαλονίκης με 321 βαθμούς.

Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε πρωταθλητής στην κατηγορία των Γυναικών με 503 βαθμούς και ακολούθησαν ο Άθλος Θεσσαλονίκης με 339 και ο Μέγας Αλέξανδρος Σερρών με 292 βαθμούς.

Στις Νέες Γυναίκες πρώτευσε ο Πέλοψ με 358 βαθμούς και μετά ήρθαν Άθλος Θεσσαλονίκης με 300 και ο Ευ Αγωνίζεσθαι με 258 βαθμούς.

Τα πανελλήνια ρεκόρ πέτυχαν:

Η 17χρονη Στρατουδάκη με έξι χρυσά μετάλλια στην κατηγορία των 53κ., από τρία στις Γυναίκες και στις Νέες Γυναίκες καταρρίπτοντας τα προηγούμενα δικά της πανελλήνια ρεκόρ. Η αθλήτρια του Κρατερού Χανίων σήκωσε 83 κιλά στο αρασέ, 102 στο ζετέ και 185 στο σύνολο, που είναι ρεκόρ Κορασίδων, Νεανίδων, Νέων Γυναικών και Γυναικών.

Ο Παναγιώτης Σπύρου του ΠΑΣ Ανταγόρα Κω στα 71κ. με 121 κιλά στο αρασέ, 144 στο ζετέ και 265 στο σύνολο κατέρριψε όλα τα ρεκόρ στις κατηγορίες Παίδων, Εφήβων, Νέων Ανδρών και Ανδρών και πήρε έξι χρυσά.

Στα 88κ. θριάμβευσε ο Ραφάηλ Ντεβετζής του Αρη. Ο 20χρονος αθλητής με 130 κιλά έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων στο αρασέ και με 282 το πέτυχε και στο σύνολο, ενώ κατέκτησε και τα 6 χρυσά μετάλλια στους Νέους Άνδρες και τους Άνδρες.

Στην ίδια κατηγορία ο Γιώργος Μάριος Δήμας του ΑΟ Πύρρος Γλυφάδας, κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ Παίδων στο αρασέ με 125 κιλά και στο σύνολο με 268 κιλά.

Τέλος, η Μαρία Καρδαρά σήκωσε 107 κιλά στο επολέ ζετέ και κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 58κ.

Ο Κωνσταντίνος Λαμπρίδης του ΑΟ Πύρρος Γλυφάδας αναδείχθηκε καλύτερος αθλητής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος της Δράμας, τόσο στους Άνδρες όσο και στους Νέους Ανδρες. Βάσει των επιδόσεων του συγκέντρωσε 481,413 βαθμούς ενώ στη δεύτερη θέση ήταν ο Παναγιώτης Σπύρου του ΠΑΣ Ανταγόρα Κω με 412,307. Τρίτος ο Ανδρέας Σηφογιαννάκης από το ΑΠΟ Αρκάδι με 367,597.

Στις γυναίκες πρώτευσε η Μαρία Στρατουδάκη του Κρατερού Χανίων με 537,628 βαθμούς. Μετά ήταν η Μαρία Καρδαρά του Φιλαθλητικού με 486,645 και στην τρίτη θέση η Εβίτα Καραθανάση από τον ΑΟ Πύρρος Γλυφάδας με 386,244 βαθμούς.

Στις Νέες Γυναίκες πάλι πρώτη η Στρατουδάκη, δεύτερη η Καραθανάση και τρίτη η Μαρία Ξενοκώστα από τον ΑΟ Πύρρος Γλυφάδας με 236,896.