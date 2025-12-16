Τένις: Τζόκοβιτς και Τσιτσιπάς θα παίξουν στην Αδελαϊδα

Onsports Team

Με σπουδαία ονόματα το τουρνουά της Αδελαΐδας στο πλαίσιο της προετοιμασίας των τενιστών για το Γκραν Σλαμ της Αυστραλίας.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα συμμετάσχει στο τουρνουά ATP 250, που θα διεξαχθεί στην Αδελαΐδα (12-17 Ιανουαρίου) στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για το Australian Open (18 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου), όπου έχει στόχο στο 11ο τρόπαιο και τον 25ο τίτλο Grand Slam.

Ο 38χρονος Σέρβος τενίστας (Νο 4 στην παγκόσμια κατάταξη), έχει κατακτήσει το τουρνουά της Αδελαΐδας δύο φορές στην καριέρα του (2007 και 2023), ενώ πέρυσι, αγωνίσθηκε στο Μπρίσμπεϊν (ήττα στα προημιτελικά από τον Ράιλι Οπέλκα) πριν φθάσει στους ημιτελικούς στην Μελβούρνη, όπου ηττήθηκε από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Με εξαίρεση το 2017, όταν τραυματίσθηκε, ο Τζόκοβιτς κατέκτησε τουλάχιστον ένα τουρνουά Grand Slam κάθε σεζόν από το 2010 έως το 2023. Ο τελευταίος τίτλος του σε Major ήταν το US Open του 2023, και έκτοτε, ο Γιάννικ Σίνερ και ο Κάρλος Αλκαράθ έχουν μοιρασθεί εξίσου τα οκτώ κορυφαία τουρνουά.

Στο ATP Tour, ο Τζόκοβιτς κέρδισε στην Γενεύη τον Μάιο και στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2025, το τελευταίο από τα τουρνουά στα οποία συμμετείχε εφέτος πριν αποσυρθεί από τους Τελικούς του ATP.

Στο τουρνουά της Αδελαϊδας έχουν ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχουν επίσης, οι Στέφανος Τσιτσιπάς, Τζακ Ντρέιπερ, Ζοάο Φονσέκα και Τόμι Πολ.