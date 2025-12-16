Ομάδες

Μεταγραφές, ΠΑΟΚ: Κίνηση για Γερεμέγεφ - Άμεσες οι εξελίξεις
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 16 Δεκεμβρίου 2025, 17:37
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Μεταγραφές, ΠΑΟΚ: Κίνηση για Γερεμέγεφ - Άμεσες οι εξελίξεις

Ο ΠΑΟΚ κινείται μεθοδικά αλλά και δυναμικά για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής και σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Το συμβόλαιο του Σουηδού επιθετικού με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώνεται την 1η Ιανουαρίου, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να υπογράψει ως ελεύθερος σε όποια ομάδα επιθυμεί.

Η κινητικότητα του «Δικεφάλου του Βορρά» στη θέση του σέντερ φορ συνδέεται άμεσα με την πιθανή αποχώρηση του Φιόντορ Τσάλοφ, εξέλιξη που δημιουργεί την ανάγκη για άμεση ενίσχυση στην επίθεση.

Ο Γερεμέγεφ αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2023 και στη συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικός στον Λεβαδειακό. Την τρέχουσα σεζόν έχει καταγράψει εννέα συμμετοχές με τους «πράσινους», πετυχαίνοντας ένα γκολ στη Stoiximan Super League, ενώ συνολικά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού μετρά 60 συμμετοχές και 16 τέρματα.

Η εμπειρία του στο ελληνικό πρωτάθλημα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι διαθέσιμος χωρίς μεταγραφικό κόστος, καθιστούν τον Σουηδό φορ μια λύση που μπορεί να προσφέρει άμεσα και ουσιαστικά στον ΠΑΟΚ, καλύπτοντας τις ανάγκες του στην κορυφή της επίθεσης.


