Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR: Στη διάθεση του Αταμάν ο Ναν

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού δοκίμασε το πόδι του πριν το τζάμπολ δηλώθηκε στην δωδεκάδα και είναι στην ευχέρεια του προπονητή του αν θα αγωνιστεί και πόσο!

Το απόγευμα της Τρίτης (16/12) στις 19:45 ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τη φορμαρισμένη Φενέρμπαχτσε στο «Ulker Sports Hall», στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι.

Οι «πράσινοι», που προέρχονται από δύο συνεχόμενες ήττες στη διοργάνωση, καλούνται να αντιδράσουν απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο. Στα θετικά για το «τριφύλλι» είναι η παρουσία του Κέντρικ Ναν στη σημερινή δωδεκάδα, παρά το μικρό πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε στη χθεσινή προπόνηση, όταν γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ δεν παρουσίασε ενοχλήσεις το πρωί της ημέρας του αγώνα και έτσι τέθηκε κανονικά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος θα αποφασίσει για το αν θα τον χρησιμοποιήσει και για πόσο χρονικό διάστημα.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού AKTOR αποτελείται από τους: Σορτς, Σλούκα, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροφ, Χουάντσο, Μήτογλου και Γιούρτσεβεν.

Από την πλευρά της, η Φενέρμπαχτσε θα παραταχθεί με τους: Μέλι, Χόρτον-Τάκερ, Μπόστον Τζούνιορ, Μπιμπέροβιτς, Μπιρτς, Μπέικοτ, Μπιρσέν, Μπόλντγουιν, Χολ, Ζάγκαρς, Κόλσον και Μαχμούτογλου.