ΕΠΟ: Αναβολή στην Εκτελεστική Επιτροπή ως ένδειξη σεβασμού στην απώλεια της Ειρήνης Μαρινάκη

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Η προγραμματισμένη για την Τετάρτη (17/12), συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ αναβλήθηκε, σε ένδειξη σεβασμού για την απώλεια της Ειρήνης Μαρινάκη.

Η μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα (15/12) και η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, στις 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς.

Η αναβολή της συνεδρίασης αποφασίστηκε λόγω του πένθους για τη μητέρα του μεγαλομετόχου του Ολυμπιακού, ο οποίος, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου της Super League, είναι ex officio β’ αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Η απόφαση ελήφθη από την ΕΠΟ ως ένδειξη τιμής και σεβασμού προς την οικογένεια του εκλιπόντος προσώπου. Η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας επαναπροσδιορίστηκε και θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.