Euroleague: Πέρασε από το Ντουμπάι η Μακάμπι Τελ Αβίβ και έκανε το 3Χ3

Οnsports Τeam

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έδειξε χαρακτήρα και αντοχή στην έντονη πίεση της Ντουμπάι και έφυγε νικήτρια από την «CocaCola Arena» 97-95, πετυχαίνοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στη φετινή Euroleague.

Η Ντουμπάι υποδέχτηκε τη Μακάμπι σε άδειες εξέδρες, όμως οι φιλοξενούμενοι του Όντετ Κάτας ήταν ανώτεροι σε όλο το δεύτερο ημίχρονο και, με πρωταγωνιστές τους Τζέιλεν Χόρντ (21 πόντοι, 6 ριμπάουντ) και Ρόμαν Σόρκιν (17 πόντοι, 3 ριμπάουντ), πανηγύρισαν ένα σπουδαίο «διπλό».

Στον αντίποδα, η Ντουμπάι δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την εκπληκτική εμφάνιση του ΜακΚίνλεϊ Ράιτ, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 10 ασίστ και 7 ριμπάουντ, φέρνοντας μάλιστα το ματς στα ίσια με εντυπωσιακό τετράποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Αυτή ήταν η πρώτη εντός έδρας ήττα της Ντουμπάι, καθώς η προηγούμενη ήττα της είχε έρθει σε ουδέτερο γήπεδο, απομακρύνοντάς την παράλληλα από τη 10η θέση της βαθμολογίας.

Την επόμενη αγωνιστική, η Ντουμπάι θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές (19/12, 19:30), ενώ η Μακάμπι θα υποδεχτεί στο Ισραήλ τη Βαλένθια (18/12, 21:05).

Τα δεκάλεπτα: 30-23, 52-51, 66-79, 95-97