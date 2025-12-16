Αταμάν: «Δε συμφωνώ πως δεν παίζουμε καλά από την αρχή της περιόδου»

Onsports Team

Ο Εργκίν Αταμάν έδωσε τη δική του οπτική αναφορικά με την εικόνα της ομάδας του και την νίκη του Παναθηναϊκού στην Πόλη.

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά το διπλό στην Πόλη για την εικόνα της ομάδας του και τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε τη Φενέρ και απέχει δύο νίκες από την κορυφή.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Νομίζω πως παίξαμε εξαιρετικά στο πρώτο ημίχρονο. Ήμασταν πολύ καλοί αμυντικά. Επιθετικά κάναμε λάθη, αλλά κρατήσαμε τον έλεγχο. Στο δεύτερο ημίχρονο για 5-6 λεπτά δεν είχαμε σκορ. Η Φενέρμπαχτσε πήρε τον έλεγχο, είχε καλό ρυθμό και βρέθηκε στο +7. Στη συνέχεια τα αλλάξαμε όλα και νικήσαμε.

Σε ερώτηση για την απόδοση της ομάδας του από το ξεκίνημα της σεζόν: «Δεν συμφωνώ πως ο Παναθηναϊκός παίζει άσχημα από την αρχή της σεζόν. Με αυτή τη νίκη ξεπεράσαμε τη Φενέρμπαχτσε. Υπάρχουν μόνο δυο νίκες διαφορά με την κορυφαία ομάδα».