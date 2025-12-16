Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αταμάν: «Δε συμφωνώ πως δεν παίζουμε καλά από την αρχή της περιόδου»
Onsports Team 16 Δεκεμβρίου 2025, 22:29
EUROLEAGUE

Αταμάν: «Δε συμφωνώ πως δεν παίζουμε καλά από την αρχή της περιόδου»

Ο Εργκίν Αταμάν έδωσε τη δική του οπτική αναφορικά με την εικόνα της ομάδας του και την νίκη του Παναθηναϊκού στην Πόλη. 

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά το διπλό στην Πόλη για την εικόνα της ομάδας του και τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε τη Φενέρ και απέχει δύο νίκες από την κορυφή. 

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Νομίζω πως παίξαμε εξαιρετικά στο πρώτο ημίχρονο. Ήμασταν πολύ καλοί αμυντικά. Επιθετικά κάναμε λάθη, αλλά κρατήσαμε τον έλεγχο. Στο δεύτερο ημίχρονο για 5-6 λεπτά δεν είχαμε σκορ. Η Φενέρμπαχτσε πήρε τον έλεγχο, είχε καλό ρυθμό και βρέθηκε στο +7. Στη συνέχεια τα αλλάξαμε όλα και νικήσαμε.

 Σε ερώτηση για την απόδοση της ομάδας του από το ξεκίνημα της σεζόν: «Δεν συμφωνώ πως ο Παναθηναϊκός παίζει άσχημα από την αρχή της σεζόν. Με αυτή τη νίκη ξεπεράσαμε τη Φενέρμπαχτσε. Υπάρχουν μόνο δυο νίκες διαφορά με την κορυφαία ομάδα».


Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Χουάντσο: «Πήραμε σπουδαία νίκη»
11 λεπτά πριν Χουάντσο: «Πήραμε σπουδαία νίκη»
EUROLEAGUE
Euroleague, Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR: Ένταση Γκραντ με Μπόλντγουιν μετά το τέλος
22 λεπτά πριν Euroleague, Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR: Ένταση Γκραντ με Μπόλντγουιν μετά το τέλος
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Δε συμφωνώ πως δεν παίζουμε καλά από την αρχή της περιόδου»
24 λεπτά πριν Αταμάν: «Δε συμφωνώ πως δεν παίζουμε καλά από την αρχή της περιόδου»
EUROLEAGUE
Ναν: «Πολύ σημαντικό πως κερδίσαμε εδώ μέσα»
34 λεπτά πριν Ναν: «Πολύ σημαντικό πως κερδίσαμε εδώ μέσα»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved