Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Άρης: Νέα επίθεση σε Λανουά - «Η μονταζιέρα δουλεύει καλά - Μετράει αντίστροφα»
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 16 Δεκεμβρίου 2025, 23:30
SUPER LEAGUE / Άρης

Άρης: Νέα επίθεση σε Λανουά - «Η μονταζιέρα δουλεύει καλά - Μετράει αντίστροφα»

Με ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση απάντησε ο Άρης στον Στεφάν Λανουά, εκφράζοντας έντονα παράπονα για τη διαιτητική αντιμετώπιση και κάνοντας λόγο για διαφορετικά μέτρα και σταθμά σε παρόμοιες φάσεις.

Οι «κίτρινοι» υποστηρίζουν ότι ο Γάλλος αξιωματούχος στάθηκε εκτενώς στο φάουλ του Μόντσου πάνω στον Τσικίνιο, στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως θα έπρεπε να τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Άρης, δεν επέδειξε την ίδια ευαισθησία σε μια αντίστοιχη φάση, όταν στον αγώνα ΠΑΟΚ-Άρης, μία αγωνιστική νωρίτερα, ο Ιβανούσετς αποβλήθηκε για μαρκάρισμα πάνω στον Ρόουζ.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος ακόμη και για «μονταζιέρα» από την πλευρά του Λανουά, με την ΠΑΕ Άρης να αφήνει σαφείς αιχμές για τον τρόπο παρουσίασης και αξιολόγησης των φάσεων. Μάλιστα, οι «κίτρινοι» σχολιάζουν με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος πως «κάποιος πρέπει να τον ξυπνήσει, γιατί μετράει αντίστροφα», ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους και δίνοντας συνέχεια στη διαιτητική αντιπαράθεση.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Αποδείχθηκε για πολλοστή φορά σήμερα ότι ο κ. Λανουά δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για την επιμόρφωση των ελλήνων φιλάθλων, μέσα από το καθιερωμένο βίντεο που μοντάρει κάθε Τρίτη.

Ο κ. Λανουά κόβει και ράβει τις φάσεις κατά το δοκούν και τις ερμηνεύει όπως βολεύει αυτόν και όποιους άλλους θέλει για τους δικούς του λόγους.

Είδαμε λοιπόν σήμερα να προβάλει το φάουλ του Μόντσου στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και να λέει ότι έπρεπε να δεχτεί κίτρινη κάρτα. Κανένα πρόβλημα μέχρι εδώ.

Δεν είδαμε όμως την περασμένη αγωνιστική να δείχνει την ίδια ευαισθησία στην περίπτωση της κόκκινης κάρτας του Ιβανούσετς στον Ρόουζ, στην Τούμπα. Προφανώς θεώρησε ότι δεν υπήρχε ούτε καν… touch στην περίπτωση του Ιβανούσετς!

Η… μονταζιέρα του κ. Λανουά δουλεύει καλά, όμως κάποιος δίπλα του να τον ξυπνήσει.

Γιατί μετράει αντίστροφα…».



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Euroleague, Βαθμολογία: «Διπλό» 4άδας για Παναθηναϊκό AKTOR - Εκτός 10άδας ο Ολυμπιακός | Highlights
11 λεπτά πριν Euroleague, Βαθμολογία: «Διπλό» 4άδας για Παναθηναϊκό AKTOR - Εκτός 10άδας ο Ολυμπιακός | Highlights
EUROLEAGUE
Euroleague, Παρί - Μπαρτσελόνα 69-85: Βγάζει… φινέτσα με Πασκουάλ!
29 λεπτά πριν Euroleague, Παρί - Μπαρτσελόνα 69-85: Βγάζει… φινέτσα με Πασκουάλ!
EUROLEAGUE
Euroleague, Αρμάνι Μιλάνο - Ρεάλ Μαδρίτης 89-82: Τη «φρέναρε» και την «έπιασε»
35 λεπτά πριν Euroleague, Αρμάνι Μιλάνο - Ρεάλ Μαδρίτης 89-82: Τη «φρέναρε» και την «έπιασε»
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Τέταρτη ήττα σε πέντε ματς στην Euroleague - «Έφαγε» 15-0 σερί σε 3 λεπτά!
52 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Τέταρτη ήττα σε πέντε ματς στην Euroleague - «Έφαγε» 15-0 σερί σε 3 λεπτά!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved