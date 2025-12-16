Άρης: Νέα επίθεση σε Λανουά - «Η μονταζιέρα δουλεύει καλά - Μετράει αντίστροφα»

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Με ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση απάντησε ο Άρης στον Στεφάν Λανουά, εκφράζοντας έντονα παράπονα για τη διαιτητική αντιμετώπιση και κάνοντας λόγο για διαφορετικά μέτρα και σταθμά σε παρόμοιες φάσεις.

Οι «κίτρινοι» υποστηρίζουν ότι ο Γάλλος αξιωματούχος στάθηκε εκτενώς στο φάουλ του Μόντσου πάνω στον Τσικίνιο, στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως θα έπρεπε να τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Άρης, δεν επέδειξε την ίδια ευαισθησία σε μια αντίστοιχη φάση, όταν στον αγώνα ΠΑΟΚ-Άρης, μία αγωνιστική νωρίτερα, ο Ιβανούσετς αποβλήθηκε για μαρκάρισμα πάνω στον Ρόουζ.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος ακόμη και για «μονταζιέρα» από την πλευρά του Λανουά, με την ΠΑΕ Άρης να αφήνει σαφείς αιχμές για τον τρόπο παρουσίασης και αξιολόγησης των φάσεων. Μάλιστα, οι «κίτρινοι» σχολιάζουν με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος πως «κάποιος πρέπει να τον ξυπνήσει, γιατί μετράει αντίστροφα», ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους και δίνοντας συνέχεια στη διαιτητική αντιπαράθεση.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Αποδείχθηκε για πολλοστή φορά σήμερα ότι ο κ. Λανουά δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για την επιμόρφωση των ελλήνων φιλάθλων, μέσα από το καθιερωμένο βίντεο που μοντάρει κάθε Τρίτη.

Ο κ. Λανουά κόβει και ράβει τις φάσεις κατά το δοκούν και τις ερμηνεύει όπως βολεύει αυτόν και όποιους άλλους θέλει για τους δικούς του λόγους.

Είδαμε λοιπόν σήμερα να προβάλει το φάουλ του Μόντσου στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και να λέει ότι έπρεπε να δεχτεί κίτρινη κάρτα. Κανένα πρόβλημα μέχρι εδώ.

Δεν είδαμε όμως την περασμένη αγωνιστική να δείχνει την ίδια ευαισθησία στην περίπτωση της κόκκινης κάρτας του Ιβανούσετς στον Ρόουζ, στην Τούμπα. Προφανώς θεώρησε ότι δεν υπήρχε ούτε καν… touch στην περίπτωση του Ιβανούσετς!

Η… μονταζιέρα του κ. Λανουά δουλεύει καλά, όμως κάποιος δίπλα του να τον ξυπνήσει.

Γιατί μετράει αντίστροφα…».