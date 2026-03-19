Μπέτις - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ - Με Άμραμπατ οι Ανδαλουσιανοί

Μπέτις - Παναθηναϊκός : Δείτε την ενδεκάδα που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ στην δεύτερη αναμέτρηση για τους «16» του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Σεβίλλη από την Μπέτις, στη ρεβάνς του υπέρ του 1-0 για τους «16» του Europa League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε τις επιλογές του για την ενδεκάδα των «πράσινων», η οποία δεν έχει εκπλήξεις.

Ο Αλμπάν Λαφόν είναι κάτω από τα δοκάρια, ενώ στην τριάδα της άμυνας βρίσκονται οι Γιώργος Κάτρης, Ίνγκι Ίνγκασον και Χάβι Ερνάντεθ.

Στα άκρα θα βρίσκονται οι Ντάβιντε Καλάμπρια (δεξιά) και Γιώργος Κυριακόπουλος (αριστερά), ενώ στη μεσαία γραμμή ξεκινούν την αναμέτρηση οι Ρενάτο Σάντσες και Τάσος Μπακασέτας.

Πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Ανδρέα Τετέι, θα βρίσκονται οι Φακούντο Πελίστρι και Βισέντε Ταμπόρδα σε έναν σχηματισμό 3-4-2-1.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Κότσαρης, Γείτονας, Τουμπά, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Αντίνο, Τσέριν, Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς.

Από την πλευρά της Μπέτις, ο Μανουέλ Πελεγκρίνι επέλεξε τον Σόφιαν Άμραμπατ στην αρχική ενδεκάδα.

Η ενδεκάδα της Μπέτις: Λόπεθ, Μπεγερίν, Μπάρτρα, Νάταν, Ροντρίγκες, Φορνάλς, Άμραμπατ, Ρουιμπάλ, Εζαλζουλί, Άντονι, Κούτσο Ερνάντες.