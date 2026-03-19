ΑΕΚ – Τσέλιε: Εντυπωσιακό σόου με φωτιές και… Metallica πριν τη σέντρα στην Allwyn Arena

Η ΠΑΕ ΑΕΚ είχε ετοιμάσει ένα εντυπωσιακό σόου πριν από τη σέντρα του αγώνα ρεβάνς με την Τσέλιε, για τη φάση των «16» του Conference League.

Σε μια κρύα βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφεια, η «Ένωση» προσπάθησε να «ζεστάνει» τον κόσμο της με ένα εντυπωσιακό σόου πριν από τη σέντρα.

Το… μενού είχε φωτορυθμικά, φλόγες και… Metallica, καθώς από τα μεγάφωνα ακούστηκε το «Enter Sandman». Οι φίλοι της ΑΕΚ που βρέθηκαν στην Allwyn Arena έδειξαν να απολαμβάνουν το πολύ ωραίο σόου πριν από τη σέντρα.