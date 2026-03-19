Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ – Τσέλιε: Εντυπωσιακό σόου με φωτιές και… Metallica πριν τη σέντρα στην Allwyn Arena
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 19 Μαρτίου 2026, 20:26
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

Η ΠΑΕ ΑΕΚ είχε ετοιμάσει ένα εντυπωσιακό σόου πριν από τη σέντρα του αγώνα ρεβάνς με την Τσέλιε, για τη φάση των «16» του Conference League.

Σε μια κρύα βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφεια, η «Ένωση» προσπάθησε να «ζεστάνει» τον κόσμο της με ένα εντυπωσιακό σόου πριν από τη σέντρα.

Το… μενού είχε φωτορυθμικά, φλόγες και… Metallica, καθώς από τα μεγάφωνα ακούστηκε το «Enter Sandman». Οι φίλοι της ΑΕΚ που βρέθηκαν στην Allwyn Arena έδειξαν να απολαμβάνουν το πολύ ωραίο σόου πριν από τη σέντρα.



Ροή ειδήσεων

CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: «Πέταξε για τους «8» του Conference με… προβληματισμούς
2 λεπτά πριν ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: «Πέταξε για τους «8» του Conference με… προβληματισμούς
CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ – Τσέλιε: Τα γκολ της ρεβάνς για τους «16» του Conference League
5 λεπτά πριν ΑΕΚ – Τσέλιε: Τα γκολ της ρεβάνς για τους «16» του Conference League
EUROPA LEAGUE
LIVE Μπέτις - Παναθηναϊκός: Η ρεβάνς για τους «16» του Europa League
17 λεπτά πριν LIVE Μπέτις - Παναθηναϊκός: Η ρεβάνς για τους «16» του Europa League
EUROPA LEAGUE
Μπέτις - Παναθηναϊκός: Στο «La Cartuja» ο Αλαφούζος - Έκανε βόλτα μαζί με τον Μπενίτεθ
42 λεπτά πριν Μπέτις - Παναθηναϊκός: Στο «La Cartuja» ο Αλαφούζος - Έκανε βόλτα μαζί με τον Μπενίτεθ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved