Euroleague, Αρμάνι Μιλάνο - Ρεάλ Μαδρίτης 89-82: Τη «φρέναρε» και την «έπιασε»

Σπουδαία νίκη πανηγύρισε η Αρμάνι Μιλάνο, η οποία επικράτησε 89-82 της Ρεάλ στο Unipol Forum, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Euroleague, βάζοντας φρένο στο νικηφόρο σερί των Μαδριλένων.

Οι Μιλανέζοι «έκοψαν τα φτερά» της Ρεάλ σ’ ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ στα τελευταία λεπτά, δείχνοντας ψυχραιμία και σωστές επιλογές στις κρίσιμες στιγμές. Με τη νίκη αυτή, η ιταλική ομάδα υποχρέωσε τη «βασίλισσα» στην πρώτη της ήττα έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση.

Κορυφαίος για την Αρμάνι Μιλάνο ήταν ο Μάρκο Γκούντουριτς, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του εκ του ασφαλούς στο θετικό αποτέλεσμα. Η συνολική παρουσία των γηπεδούχων ήταν σταθερή και αποτελεσματική, ειδικά στην τελική ευθεία του αγώνα.

Από την πλευρά της Ρεάλ Μαδρίτης, ξεχώρισε ο Φακούντο Καμπάτσο, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους και 2 ασίστ, όμως η ατομική του απόδοση δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ήττα των Μαδριλένων στην Ιταλία.

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 50-39, 66-60, 89-82