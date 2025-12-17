Ομάδες

Αταμάν στα αποδυτήρια: «Έβριζαν 10.000 οπαδοί - Σας ευχαριστώ για την απάντηση που δώσατε»
Οnsports Τeam 17 Δεκεμβρίου 2025, 00:39
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός / Φενέρμπαχτσε

Αταμάν στα αποδυτήρια: «Έβριζαν 10.000 οπαδοί - Σας ευχαριστώ για την απάντηση που δώσατε»

Ο Εργκίν Αταμάν είχε μόνο καλά λόγια για τους παίκτες του μετά τη σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, ευχαριστώντας τους για τον τρόπο με τον οποίο απάντησαν μέσα στο παρκέ.

Στην ομιλία του στα αποδυτήρια, ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε στη συνολική προσπάθεια της ομάδας, τονίζοντας ότι μπορεί οι «πράσινοι» να μην έπαιξαν το καλύτερό τους παιχνίδι, ωστόσο αγωνίστηκαν με μυαλό και χαρακτήρα.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της αντίδρασης στο δεύτερο ημίχρονο, όταν η Φενέρ πήρε διαφορά 10 πόντων και η ατμόσφαιρα στο γήπεδο έγινε ιδιαίτερα εχθρική με 10.000 οπαδούς να βρίζουν τον ίδιο και τη μητέρα του.

Συγκεκριμένα, ο Εργκίν Αταμάν τόνισε:

«Πολύ καλή δουλειά. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Ίσως να μην παίξαμε το καλύτερό μας παιχνίδι, αλλά παίξαμε έξυπνα. Επίσης σας ευχαριστώ, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκινήσαμε καλά. Και όταν πήραν διαφορά 10 πόντων, εσείς δεν το καταλαβαίνετε αυτό, αλλά οι Τούρκοι παίκτες το καταλαβαίνουν, 10.000 άνθρωποι εδώ αρχίζουν να λένε "γ@μώ τη μάνα σου" για πολλή ώρα. Και εσείς δώσατε την απάντηση στο παρκέ! Σας ευχαριστώ όλους σας!».


