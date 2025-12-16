Euroleague: Ξέσπασε στους Τούρκους ρεπόρτερ για τις ύβρεις στη μητέρα του - «Η απάντηση του Θεού»

Eurokinissi Sports

Πυρ και μανία ήταν ο Εργκίν Αταμάν μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με την Φενέρμπαχτσε στην Πόλη.

Ο τεχνικός ηγέτης των «πράσινων», στο flash interview αμέσως μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού μίλησε για τις ύβρεις που δέχθηκε από 10.000 Τούρκους εναντίον του ίδιου και της μητέρας του.

Μάλιστα, λίγο αργότερα ο Εργκίν Αταμάν μίλησε και στους συμπατριώτες του δημοσιογράφους και πάλι σε έντονο ύφος για τις ύβρεις από τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε.

«Δεν θα πω τίποτα τεχνικό. Αυτή είναι η απάντηση του Θεού στους οπαδούς που πρόσβαλαν την 87χρονη μητέρα μου όταν η Φενέρμπαχτσε γύρισε από τους 10 πόντους. Από εκεί και πέρα γυρίσαμε το παιχνίδι και κερδίσαμε», ήταν τα λόγια του.