Χουάντσο: «Πήραμε σπουδαία νίκη»

Οnsports Τeam

Εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του Παναθηναϊκού AKTOR έχει ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ όπως τόνισε μετά το «διπλό» επί της Φενέρμπαχτσε.

Ο Ισπανός φόργουορντ των «πράσινων» ήταν από τους πρωταγωνιστές για την ομάδα του και μετά το τέλος του παιχνιδιού στην Κωνσταντινούπολη, μίλησε για τη μεγάλη νίκη της ομάδας του.

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι σε δύσκολη ατμόσφαιρα με αντίπαλο μία μεγάλη ομάδα. Πήραμε σπουδαία νίκη και κοιτάμε το παιχνίδι της Πέμπτης», ήταν τα πρώτα του λόγια.

Και συνέχισε: «Ορμάω σε κάθε μπάλα. Ξέρω δουλειά μου, τι πρέπει να κάνω για να βοηθήσω στη νίκη. Γι’ αυτό είμαι εδώ. Έχω πίστη στο ταλέντο της ομάδας. Εγώ είμαι εδώ για να παλεύω, να βγάζω άμυνες και να παίζω δυνατά».