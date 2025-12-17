Ομάδες

Euroleague, Παρί - Μπαρτσελόνα 69-85: Βγάζει… φινέτσα με Πασκουάλ!
X / Barca Basket
Οnsports Τeam 17 Δεκεμβρίου 2025, 00:08
EUROLEAGUE / Μπαρτσελόνα / Παρί

Euroleague, Παρί - Μπαρτσελόνα 69-85: Βγάζει… φινέτσα με Πασκουάλ!

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Μπαρτσελόνα στο Παρίσι, επικρατώντας 85-69 της Παρί και φτάνοντας στην 4η συνεχόμενη νίκη της στη Euroleague.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «μπλαουγκράνα» ανέβηκαν στη 2η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 11-5 σε 16 αγώνες, την ώρα που οι Γάλλοι παραμένουν στα χαμηλά «πατώματα» της βαθμολογίας με αντίστροφο απολογισμό 5-11.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ έδειξε από νωρίς τις προθέσεις της, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό της. Χρειάστηκαν μόλις επτά λεπτά για να χτίσει διψήφια διαφορά (21-11), η οποία πολύ γρήγορα μετατράπηκε σε… χάσμα, με το σκορ να φτάνει στο 34-13 στο 11΄. Οι Καταλανοί δεν κατέβασαν ταχύτητα και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο +23 (52-29), βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για μια άνετη νίκη.

Η Παρί επιχείρησε να αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο, καταφέρνοντας να μειώσει προσωρινά τη διαφορά στους 15 πόντους (57-42 στο 25’), ωστόσο η ποιότητα και το βάθος της Μπαρτσελόνα δεν της επέτρεψαν να ελπίζει σε κάτι περισσότερο. Οι «μπλαουγκράνα», μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της διοργάνωσης, διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το φινάλε και έφυγαν από την «πόλη του φωτός» με το τελικό 85-69, με τον Πασκουάλ να μοιράζει τον χρόνο συμμετοχής.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Κλάιμπερν με 19 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Πάντερ με 21 πόντους. Διψήφιο αριθμό πόντων σημείωσαν επίσης οι Μπριζουέλα (18), Ερνανγκόμεθ (13) και Πάρα (11). Από την πλευρά της Παρί, ξεχώρισαν ο Ντοκοσί με 14 πόντους (7/8 δίποντα) και 9 ριμπάουντ, καθώς και ο Ροντέν με 15 πόντους (3/3 τρίποντα).

Τα δεκάλεπτα: 13-30, 29-52, 52-68, 69-85



