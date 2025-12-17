FIFA: Έκανε το… νταμπλ ο Ντεμπελέ! Μετά το Ballon d'Or, αναδείχθηκε The Best 2025

EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON, ΑΜΠΕ

Οnsports Τeam

Σε μία λαμπρή τελετή στη Ντόχα του Κατάρ, τα βραβεία FIFA The Best 2025 ανέδειξαν τους κορυφαίους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου για τη χρονιά που φεύγει, με τον Ουσμάν Ντεμπελέ να κλέβει τις εντυπώσεις.

Ο 28χρονος εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν και της εθνικής Γαλλίας αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της χρονιάς, προσθέτοντας άλλο ένα σημαντικό βραβείο στη συλλογή του μετά τη «Χρυσή Μπάλα» που είχε κερδίσει τον Σεπτέμβριο, ολοκληρώνοντας έτσι ένα εντυπωσιακό «νταμπλ» ατομικών διακρίσεων.

Ο Ντεμπελέ είχε καθοριστική συμβολή στην ιστορική πρώτη κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, με το εμφατικό 5-0 στον τελικό απέναντι στην Ίντερ, ενώ τη φετινή σεζόν σημείωσε συνολικά 35 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, εκ των οποίων τα 21 στη Ligue 1, κατακτώντας τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Παράλληλα, αποτέλεσε βασικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε όλους τους εγχώριους τίτλους και έφτασε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Η Μπονματί, που αναδείχθηκε Παίκτρια της Χρονιάς στο Champions League, κατέκτησε επίσης για τρίτη φορά φέτος τη γυναικεία Χρυσή Μπάλα και συνέβαλε στην κατάκτηση του εγχώριου τριπλού τίτλου της Μπαρτσελόνα, φτάνοντας παράλληλα στον τελικό του Champions League. Η 27χρονη έφτασε επίσης στον τελικό του Euro 2025 με την Ισπανία, χάνοντας στα πέναλτι από την Αγγλία, και αναδείχθηκε Παίκτρια του Τουρνουά.

Η Σάρινα Βίεγκμαν κατέκτησε για πέμπτη φορά το βραβείο καλύτερης προπονήτριας, οδηγώντας την Αγγλία στην υπεράσπιση του τίτλου της στο EURO Γυναικών, ενώ ο Λουίς Ενρίκε κέρδισε το βραβείο καλύτερου ανδρικού προπονητή μετά την πρώτη κατάκτηση Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η καλύτερη γυναικεία τερματοφύλακας αναδείχθηκε η Άγγλίδα Χάνα Χάμπτον της Τσέλσι, η οποία είχε καθοριστικό ρόλο στη νίκη της Αγγλίας στο EURO 2025 με τις αποκρούσεις της στα πέναλτι και κατέκτησε επίσης το εγχώριο τριπλό με την ομάδα της.

Ο Ιταλός Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, πλέον παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι, κέρδισε το βραβείο ανδρικού τερματοφύλακα για τη συμβολή του στην κατάκτηση του τριπλού τίτλου από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Το βραβείο FIFA Marta για το καλύτερο γκολ σε γυναικείο ποδόσφαιρο απονεμήθηκε στη Μεξικανή Λιζμπεθ Οβάλ, για το «scorpion kick» που σημείωσε με την Τίγκρες απέναντι στην Γουαδαλαχάρα τον Μάρτιο.

Το βραβείο Πούσκας για το καλύτερο ανδρικό γκολ απονεμήθηκε στον Σαντιάγο Μοντιέλ για την «overhead» εκτέλεση του με την Ιντεπεντιέντε απέναντι στην Ιντεπεντιέντε Ριβαδία κατά τη διάρκεια αγώνα της Αργεντίνικης Primera τον Μάιο.