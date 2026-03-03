Προκριματικά Mundobasket 2027: Αήττητες Τουρκία και Ισπανία - Οι ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί

x.com

Οnsports Team

Μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής στα ευρωπαϊκά προκριματικά του Μουντομπάσκετυ 2027, δέκα ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στη δεύτερη φάση.

Οι Ισπανία, Γεωργία, Τουρκία, Βοσνία, Κροατία, Γερμανία, Ισραήλ, Πολωνία, Φινλανδία και Γαλλία έχουν ήδη περάσει στην επόμενη φάση των προκριματικών, δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης.

Η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν διπλασίασε τις νίκες της επί της Σερβίας, μια και την Δευτέρα (02/03) επικράτησε εντός έδρας 94-86 των «πλάβι», τη στιγμή που η Ισπανία επιβλήθηκε 78-64 της Ουκρανίας και έκανε το 4Χ4

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Group A

Γεωργία-Δανία 89-60

Ισπανία-Ουκρανία 78-64

Group B

Ρουμανία-Πορτογαλία 101-96

Μαυροβούνιο-Ελλάδα 65-79

Group C

Τουρκία-Σερβία 94-86

Ελβετία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 60-91

Group D

Λιθουανία-Ισλανδία 99-82

Ιταλία-Μ. Βρετανία 84-75

Η βαθμολογία σε κάθε όμιλο

Group A

Ισπανία 8 (4-0)*

Ουκρανία 6 (2-2)

Γεωργία 6 (2-2)*

Δανία 4 (0-4)

Group B

Ελλάδα 7 (3-1)

Πορτογαλία 6 (2-2)

Μαυροβούνιο 6 (2-2)

Ρουμανία 5 (1-3)

Group C

Τουρκία 8 (4-0)*

Σερβία 6 (2-2)

Βοσνία 6 (2-2)*

Ελβετία 4 (0-4)

Group D

Ιταλία 7 (3-1)

Λιθουανία 6 (2-2)

Ισλανία 6 (2-2)

Μεγάλη Βρετανία 5 (1-3)

Group E

Κροατία 7 (3-1)*

Γερμανία 7 (3-1)*

Ισραήλ 6 (2-2)*

Κύπρος 4 (0-4)

Group F

Πολωνία 8 (4-0)*

Ολλανδία 6 (2-2)

Λετονία 5 (1-3)

Αυστρία 5 (1-3)

Group G

Φινλανδία 7 (3-1)*

Γαλλία 7 (3-1)*

Ουγγαρία 6 (2-2)

Βέλγιο 4 (0-4)

Group H

Σλοβενία 7 (3-1)

Τσεχία 6 (2-2)

Εσθονία 6 (2-2)

Σουηδία 5 (1-3)