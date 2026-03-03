Ομάδες

LaLiga: Τεράστιο «διπλό» της Χετάφε κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης - Ξεφεύγει η Μπαρτσελόνα
AP Photo/Manu Fernandez
Οnsports Team 03 Μαρτίου 2026, 00:21
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Μπαρτσελόνα / Ρεάλ Μαδρίτης

LaLiga: Τεράστιο «διπλό» της Χετάφε κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης - Ξεφεύγει η Μπαρτσελόνα

Απόλυτο σοκ για τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Οι «μερένχες» γνώρισαν οδυνηρή ήττα 1-0 από την Χετάφε στο ματς που ολοκλήρωσε τη 26η αγωνιστική της LaLiga, βρέθηκαν στο -4 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα και δέχθηκαν έντονες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς τους.

Μόλις πριν από δύο αγωνιστικές, η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν μόνη πρώτη στη βαθμολογία με +2 από τους «μπλαουγκράνα», όμως μέσα σε δύο εβδομάδες και μετά από ισάριθμες ήττες, πρώτα από την Οσασούνα 2-1 και τώρα από την Χετάφε, βλέπει πλέον την κύρια αντίπαλό της στη μάχη του τίτλου να προηγείται.

Η αδιανόητη ήττα δυσκολεύει σημαντικά τα πράγματα για τη «βασίλισσα», αλλά και για τον προπονητή της, Άλβαρο Αρμπελόα. Ο Ισπανός τεχνικός βρίσκεται υπό διαρκή αμφισβήτηση από την ανάληψη των καθηκόντων του και το αποτέλεσμα της Δευτέρας (02/03) ενισχύει το βαρύ κλίμα γύρω από την ομάδα και την ηγεσία της.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής:

  • Λεβάντε-Αλαβές 2-0 (88', 97' Έσπι)
  • Ράγιο Βαγεκάνο-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-1 (35' Ντε Φρούτος - 47' Ι. Γουίλιαμς)
  • Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ 4-1 (28', 37', 69' Γιαμάλ, 91' Λεβαντόφσκι - 49' Γκεγέ)
  • Μαγιόρκα-Σοσιεδάδ 0-1 (36' Σολέρ)
  • Οβιέδο-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1 (94' Άλβαρες)
  • Ελτσε-Εσπανιόλ 2-2 (42΄ Αγουάδο, 90΄ πεν. Μιρ - 7΄ Γκαρθία, 57΄ Ρομέρο)
  • Βαλένθια-Οσασούνα 1-0 (67' πέν. Ραμαζανί)
  • Μπέτις-Σεβίλη 2-2 (16' Άντονι, 37' Φιντάλγο - 62' Σάντσες, 85' Ρομέρο)
  • Τζιρόνα-Θέλτα 1-2 (35' Βανάτ - 58' Γιούτγκλα, 70' αυτ. Ρέις)
  • Ρεάλ Μαδρίτης-Χετάφε 0-1 (39' Σατριάνο)

Η βαθμολογία (σε 26 αγώνες)

  1. Μπαρτσελόνα 64
  2. Ρεάλ Μαδρίτης 60
  3. Ατλέτικο Μαδρίτης 51
  4. Βιγιαρεάλ 51
  5. Μπέτις 43
  6. Θέλτα 40
  7. Εσπανιόλ 36
  8. Ρεάλ Σοσιεδάδ 35
  9. Αθλέτικ Μπιλμπάο 35
  10. Οσασούνα 33
  11. Χετάφε 32
  12. Σεβίλη 30
  13. Τζιρόνα 30
  14. Βαλένθια 29
  15. Ράγιο Βαγεκάνο 27 -25αγ.
  16. Αλαβές 27
  17. Έλτσε 26
  18. Μαγιόρκα 24
  19. Λεβάντε 21
  20. Οβιέδο 17 -25αγ.


