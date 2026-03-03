LaLiga: Τεράστιο «διπλό» της Χετάφε κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης - Ξεφεύγει η Μπαρτσελόνα

AP Photo/Manu Fernandez

Οnsports Team

Οι «μερένχες» γνώρισαν οδυνηρή ήττα 1-0 από την Χετάφε στο ματς που ολοκλήρωσε τη 26η αγωνιστική της LaLiga, βρέθηκαν στο -4 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα και δέχθηκαν έντονες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς τους.

Μόλις πριν από δύο αγωνιστικές, η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν μόνη πρώτη στη βαθμολογία με +2 από τους «μπλαουγκράνα», όμως μέσα σε δύο εβδομάδες και μετά από ισάριθμες ήττες, πρώτα από την Οσασούνα 2-1 και τώρα από την Χετάφε, βλέπει πλέον την κύρια αντίπαλό της στη μάχη του τίτλου να προηγείται.

Η αδιανόητη ήττα δυσκολεύει σημαντικά τα πράγματα για τη «βασίλισσα», αλλά και για τον προπονητή της, Άλβαρο Αρμπελόα. Ο Ισπανός τεχνικός βρίσκεται υπό διαρκή αμφισβήτηση από την ανάληψη των καθηκόντων του και το αποτέλεσμα της Δευτέρας (02/03) ενισχύει το βαρύ κλίμα γύρω από την ομάδα και την ηγεσία της.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής:

Λεβάντε-Αλαβές 2-0 (88', 97' Έσπι)

Ράγιο Βαγεκάνο-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-1 (35' Ντε Φρούτος - 47' Ι. Γουίλιαμς)

Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ 4-1 (28', 37', 69' Γιαμάλ, 91' Λεβαντόφσκι - 49' Γκεγέ)

Μαγιόρκα-Σοσιεδάδ 0-1 (36' Σολέρ)

Οβιέδο-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1 (94' Άλβαρες)

Ελτσε-Εσπανιόλ 2-2 (42΄ Αγουάδο, 90΄ πεν. Μιρ - 7΄ Γκαρθία, 57΄ Ρομέρο)

Βαλένθια-Οσασούνα 1-0 (67' πέν. Ραμαζανί)

Μπέτις-Σεβίλη 2-2 (16' Άντονι, 37' Φιντάλγο - 62' Σάντσες, 85' Ρομέρο)

Τζιρόνα-Θέλτα 1-2 (35' Βανάτ - 58' Γιούτγκλα, 70' αυτ. Ρέις)

Ρεάλ Μαδρίτης-Χετάφε 0-1 (39' Σατριάνο)

Η βαθμολογία (σε 26 αγώνες)