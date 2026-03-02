Προκριματικά Μουντομπάσκετ 2027: Η μυθική εμφάνιση του Τολιόπουλου - Έσπασε τρία ρεκόρ!

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Μια εκπληκτική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Βασίλης Τολιόπουλος στην εκτός έδρας νίκη της Εθνική Ελλάδας επί του Μαυροβουνίου 79-65.

Ο διεθνής γκαρντ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, οδηγώντας τη «γαλανόλευκη» σε μια νίκη - απάντηση μετά την ήττα στη Sunel Arena.

Ο Τολιόπουλος πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνισή του με το εθνόσημο, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με double-double: 27 πόντους και 10 ασίστ. Με αυτή την επίδοση όχι μόνο υπέγραψε μια μαγική βραδιά, αλλά έσπασε και τρία προσωπικά ρεκόρ με την Εθνική.

Αρχικά, σημείωσε νέο ρεκόρ σκοραρίσματος, ξεπερνώντας τους 26 πόντους που είχε πετύχει απέναντι σε Ολλανδία και Τσεχία στα προκριματικά του EuroBasket 2025. Παράλληλα, κατέγραψε ρεκόρ στα εύστοχα τρίποντα, καθώς ξεκίνησε «καυτός» με 5/5 και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 7/13 πίσω από τα 6,75μ.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μοίρασε και 10 ασίστ στην Ποντγκόριτσα, επίδοση που αποτελεί επίσης την καλύτερη της καριέρας του με τη φανέλα της Εθνικής. Ένα βράδυ γεμάτο αριθμούς, ουσία και ηγετική παρουσία, που επιβεβαίωσε πως ο Τολιόπουλος μπορεί να εξελιχθεί σε κομβικό παίκτη για το παρόν και το μέλλον της «γαλανόλευκης».