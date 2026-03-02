Προκριματικά Μουντομπάσκετ 2027, Σπανούλης: «Σημαντικό ότι βγάλαμε αντίδραση»

Eurokinissi Sports

Η Εθνική Ελλάδας παρουσιάστηκε αισθητά ανεβασμένη σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρησή της απέναντι στο Μαυροβούνιο και με ηγέτη τον εξαιρετικό Τολιόπουλο, έφυγε με το διπλό από την Ποντγκόριτσα (79-65). Η εικόνα της ομάδας ήταν πιο συμπαγής, με καθαρό μυαλό στην επίθεση και μεγαλύτερη ένταση στην άμυνα, στοιχεία που έκαναν τη διαφορά.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αντίδρασης που έβγαλε η ομάδα μετά την ήττα των προηγούμενων ημερών. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε στη νοοτροπία και την αποφασιστικότητα των παικτών του, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη δυναμική παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων στις εξέδρες, οι οποίοι δημιούργησαν «ζεστή» ατμόσφαιρα και στήριξαν έμπρακτα την προσπάθεια της Εθνικής.

«Είναι ακόμη πιο σημαντικό το ότι βγάλαμε αντίδραση ακόμη και από το να κάναμε δύο νίκες. Τα παιδιά κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι και σήμερα παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ σε άμυνα και επίθεση. Οι συνεργάτες μου έκαναν πολύ καλή δουλειά όλη τη βδομάδα που έλειπα, στο πρώτο παιχνίδι δεν είχαμε υπομονή, τα παιδιά όμως κατάλαβαν ότι πρέπει να παίξουμε σε διαφορετική ένταση, να γυρίσουμε καλύτερα την μπάλα, να βρούμε τον ελεύθερο παίκτη και το κάναμε.

Η σημερινή νίκη ήταν πάρα πολύ σημαντική, σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, αλλά τα παιδιά είναι συνηθισμένα. Θέλουμε τα παιδιά να επιστρέψουν στις ομάδες τους, να είναι υγιή και να τους έχουμε στο επόμενο καλοκαίρι. Πάνω από όλα είναι η ειρήνη στον κόσμο, δυστυχώς δεν γίνονται ωραία πράγματα. Ελπίζω να βρεθεί λύση γιατί η ειρήνη είναι πάνω από όλα και δεν πρέπει να χάνονται ζωές. Ο κόσμος μας ήταν καταπληκτικός, ακούγονταν παρότι ήταν πιο λίγοι. Ήταν το πάθος, η καρδιά του Έλληνα, η αγάπη για το έθνος μας. Μας βοήθησαν πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε».