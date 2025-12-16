Αταμάν: «Είμαι πολύ ταραγμένος, 10 χιλιάδες Τούρκοι έβριζαν εμένα και την μητέρα μου»

Onsports Team

Έξαλλος ήταν ο Εργκίν Αταμάν μετά το τέλος του παιχνιδιού της ομάδας του εξαιτίας της συμπεριφοράς των συμπατριωτών του.

Ο Εργκίν Αταμάν δε μπόρεσε να χαρεί όπως και όοσ θα ήθελε τη μεγάλη νίκη της ομάδας του εξαιτίας της χείριστης αντιμετώπισης που είχε από τουες οπαδούς της Φενέρμπαχτσε, οι οποίοι έβριζαν συνεχώς τον ίδιο και τη μητέρα του.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Είμαι πολύ ταραγμένος. Παίξαμε πολύ καλά, αλλά ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίχρονο πολύ άσχημα. Χάναμε την μπάλα, κάναμε λάθη, δώσαμε ρυθμό στην Φενέρ. Χάσαμε διαφορά 10 πόντων και τους δώσαμε τον έλεγχο του αγώνα.

Δεν καταλαβαίνω γιατί 10 χιλιάδες Τούρκοι, φίλοι της Φενέρ, έβριζαν εμένα και την μητέρα μου. Σταματήστε να είστε επιθετικοί. Ας δείξουμε τι αξίζουμε στο παρκέ. Είμαι πολύ αναστατωμένος. Αγράμματοι άνθρωποι βρίζουν την μητέρα μου. Κάποιος από την Ευρωλίγκα πρέπει να καταλάβει ότι όσα λένε δεν είναι δίκαια για αυτούς που παίζουν.

