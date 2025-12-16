Euroleague, Χάποελ Τελ Αβίβ - Ερυθρός Αστέρας 84-78: Πήρε το θρίλερ

X / Euroleague

Οnsports Τeam

Η Χάποελ Τελ Αβίβ επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και παρέμεινε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας, επικρατώντας 84-78 του Ερυθρού Αστέρα στο Ισραήλ.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ανέβηκε στο 12-4, ενώ οι Σέρβοι υποχώρησαν στο 9-7. Η «Pais Arena» της Ιερουσαλήμ άνοιξε τις πύλες της για ένα ιστορικό εντός έδρας παιχνίδι της Χάποελ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Παρά τις σημαντικές απουσίες, με κυριότερη αυτή του Μονέκε, ο Ερυθρός Αστέρας παρουσιάστηκε σκληροτράχηλος και ανταγωνιστικός, με το πρώτο ημίχρονο να εξελίσσεται σε πραγματικό ντέρμπι 40-37.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ερυθρός Αστέρας αντέδρασε δυναμικά. Ο Τζάρεντ Μπάτλερ ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο, οδηγώντας τους φιλοξενούμενους στο μεγαλύτερό τους προβάδισμα (45-52 στο 24’).

Η Χάποελ, όμως, βρήκε απαντήσεις μέσα από τον Οτούρου και τον «καυτό» Μπράιαντ, ο οποίος με 5/9 τρίποντα έδωσε ξανά το πάνω χέρι στους γηπεδούχους (61-56), πριν το τρίτο δεκάλεπτο κλείσει στο 61-59.

Στην τέταρτη περίοδο, το ματς εξελίχθηκε σε μπασκετικό θρίλερ. Μπράιαντ και Μπάτλερ πρόσφεραν μια πραγματική παράσταση, πλησιάζοντας τους 30 πόντους με περισσότερες από πέντε ασίστ έκαστος. Ο Αστέρας πέρασε μπροστά (71-73), όμως τότε μίλησαν οι «λεπτομέρειες» και οι παίκτες-κλειδιά του Δημήτρη Ιτούδη.

Ο Αντόνιο Μπλέικνι, μέχρι εκείνο το σημείο άστοχος, μετατράπηκε σε «από μηχανής… θεός» και με πέντε σερί πόντους έβαλε μπροστά τη Χάποελ (78-73 στο 38΄). Παρά το τρίποντο του Νουόρα, ο Κρις Τζόουνς «σφράγισε» τη νίκη με δύο καθοριστικά καλάθια, διαμορφώνοντας το τελικό 84-78.

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 40-37, 61-59, 84-78.