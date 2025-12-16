Ολυμπιακός: Τέταρτη ήττα σε πέντε ματς στην Euroleague - «Έφαγε» 15-0 σερί σε 3 λεπτά!

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Η αγωνιστική κατρακύλα του Ολυμπιακού στην Euroleague συνεχίζεται χωρίς… φρένα, αφού οι Πειραιώτες γνώρισαν μία ακόμα ήττα στην κανονική διάρκεια της διοργάνωσης.

Σε τεράστια κρίση φαίνεται πως βρίσκεται η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να βάλουν… στοπ στο αρνητικό σερί που έχουν στην Euroleague, είδαν την Βαλένθια να φεύγει με το «διπλό» από το ΣΕΦ, με αποτέλεσμα να ακούγονται οι πρώτες αποδοκιμασίες από τον κόσμο τους.

Η ομάδα του Πειραιά μπορεί να έδειξε πως ήλεγχε την αναμέτρηση, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της τέταρτης περιόδου, αφού 6:16 πριν το τέλος του αγώνα είχαν προβάδισμα επτά πόντων, 82-75.

Όμως, τα επόμενα 3:17 δέχθηκαν ένα τρομερό σερί 15-0 από την Βαλένθια, η οποία έφερε… τούμπα τον αγώνα με… βροχή τριπόντων, παίρνοντας το προβάδισμα 90-82 και στην συνέχεια να ελέγχει απόλυτα τα τελευταία λεπτά.

Valencia, Olympiakos deplasmanında yaklaşık 3 dakikada 15-0'lık seri yakaladı ? pic.twitter.com/oHpf0wjLsc — Euroleague Time (@euroleague_time) December 16, 2025

Μάλιστα, αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα για τον Ολυμπιακό στην Euroleague και τέταρτη στα τελευταία πέντε παιχνίδια, χωρίς βεβαίως να λογίζεται το ματς με την Φενέρμπαχτσε που δεν διεξήχθη λόγω κακοκαιρίας πριν από μερικές εβδομάδες.