Ολυμπιακός - Βαλένθια 92-99: Δεν έβρεξε στον Πειραιά και τα... έσταξαν από παντού οι Ισπανοί

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Παρέλαση… στο ΣΕΦ έκανε η Βαλένθια φεύγοντας με το «διπλό» 99-92 από τον Πειραιά κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ένα ακόμη οδυνηρό βράδυ στην Ευρωλίγκα έζησε ο Ολυμπιακός, ο οποίος υπέστη εντός έδρας ήττα 99-92 από τη Βαλένθια, πληρώνοντας ένα νέο αγωνιστικό… μπλακ άουτ στην τέταρτη περίοδο.

Οι «ερυθρόλευκοι» έδειχναν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης, καθώς στα τελευταία λεπτά της τρίτης περιόδου προηγήθηκαν ακόμη και με διαφορά 12 πόντων. Ωστόσο, μπαίνοντας στην τελική ευθεία του αγώνα, εμφάνισαν ξανά τις γνωστές τους παθογένειες, επιτρέποντας στη φορμαρισμένη Βαλένθια να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να γυρίσει το παιχνίδι, φτάνοντας στη νίκη.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Ολυμπιακός γνώρισε την τρίτη συνεχόμενη ήττα του στην Ευρωλίγκα, ενώ από την άλλη πλευρά η Βαλένθια συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις της, πανηγυρίζοντας την έκτη διαδοχική νίκη της και επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της φόρμα.

Σε ατομικό επίπεδο, για τον Ολυμπιακό ξεχώρισε ο Σάσα Βεζένκοφ με 24 πόντους και 8 ριμπάουντ, με τους Ουόκαπ (13 πόντοι, 8 ασίστ) και Μιλουτίνοφ (13 πόντοι, 8 ριμπάουντ) να προσφέρουν επίσης σημαντικές βοήθειες. Για τη Βαλένθια, η οποία είχε εντυπωσιακά ποσοστά από τα 6,75 μ. (16/32 τρίποντα), 29 ασίστ και έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, κορυφαίοι ήταν οι Ρίβερς (21 πόντοι), Κοστέλο (14 πόντοι με 4/8 τρίποντα), Μοντέρο (13 πόντοι, 8 ασίστ) και Τόμπσον (12 πόντοι, 6 ασίστ).

Πλέον, οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να αφήσουν πίσω τους το αρνητικό αποτέλεσμα και να στρέψουν την προσοχή τους στο παιχνίδι της ερχόμενης Παρασκευής (19/12, 21:15) απέναντι στη Βιλερμπάν, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Euroleague. Από την πλευρά της, η Βαλένθια θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στη «διαβολοβδομάδα» με εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Τα δεκάλεπτα: 27-25, 47-49, 76-67, 92-99.