Γιασικεβίτσιους: «Κοιμόμασταν στο πρώτο μέρος»

Onsports Team

Μετά την ήττα της Φενερμπαχτσέ από τον Παναθηναϊκό AKTOR ο Σάρας Γιασικεβίτσιους στάθηκε στα πολλά λάθη που έκαναν οι παίκτες του.

Πολλά παράπονα είχε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους από τους παίκτες του, κυρίως για την εμφάνισή τους στο πρώτο μέρος του αγώνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο τεχνικός της Φενέρ:

«Ο Παναθηναϊκός πάλεψε πάρα πολύ. Δεν καταφέραμε να βρούμε ρυθμό. Δεν ήμασταν ο εαυτός μας, κάναμε πάρα πολλά λάθη. Το κάναμε εύκολο σήμερα για τον Παναθηναϊκό.

Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, σήμερα δεν ήταν η μέρα μας. Τα παιδιά έδειξαν απίστευτο πνεύμα στο γήπεδο, παλέψαμε μέχρι το τέλος με ένα κάπως περιορισμένο rotation.

Ωστόσο, κοιμόμασταν εντελώς στο πρώτο μέρος και δεν παίξαμε όπως συνήθως ούτε στο δεύτερο. Είχαμε πάρα πολλά λάθη, 22 συνολικά. Κάναμε εύκολη τη δουλειά στον Παναθηναϊκό».