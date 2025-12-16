Ομάδες

Αποδοκιμασίες στο ΣΕΦ μετά την ήττα από τη Βαλένθια
Onsports Team 16 Δεκεμβρίου 2025, 23:22
EUROLEAGUE

Αποδοκιμασίες στο ΣΕΦ μετά την ήττα από τη Βαλένθια

Η κατάρρευση του Ολυμπιακού στο τέλος του αγώνα με τη Βαλένθια έδωσε την νίκη στους Ισπανούς και έφερε... έντονες αποδοκιμασίες από τους φίλους του Ολυμπιακού προς τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του. 

Έντονες αποδοκιμασίες ακολούθησαν την ήττα του Ολυμπιακού από τη Βαλένθια στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 

Οι φίλοι της ομάδας του Ολυμπιακού αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με τους Ισπανούς, οι οποίοι έκαναν το διπλό, αποδοκίμασαν έντονα τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του λόγω και της νέας ήττας αλλά και της νέας προβληματικής εμφάνισης. 

Πλέον ο Ολυμπιακός είναι αναγκασμένος να κοιτάξει τον επόμενο αγώνα που είναι και πάλι στην έδρα του με την Βιλερμπάν να μοιάζει πιο... βατός αντίπαλος. 

Είναι χαρακτηριστικό πως οι φίλοι του Ολυμπιακού άρχισαν να φεύγουν από το γήπεδο αρκετή ώρα πριν λήξει ο αγώνας με τον νικητή όμως να έχει κριθεί. 



