Euroleague, Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR: Ένταση Γκραντ με Μπόλντγουιν μετά το τέλος
Intime
Οnsports Τeam 16 Δεκεμβρίου 2025, 22:31
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός / Φενέρμπαχτσε

Euroleague, Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR: Ένταση Γκραντ με Μπόλντγουιν μετά το τέλος

Έντονο… διάλογο είχαν μετά το τέλος του αγώνα της Φενέρμπαχτσε με τον Παναθηναϊκό AKTOR οι Ουέιντ Μπόλντγουιν και Τζέριαν Γκραντ.

Οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν έβαλαν… στοπ στις ήττες από Βαλένθια και Αρμάνι, μια και επιβλήθηκαν 81-77 των Πρωταθλητών Ευρώπης στην έδρα τους, για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

Ωστόσο, μετά το τέλος του αγώνα, οι δύο Αμερικάνοι γκαρντ είχαν μία έντονη… στιγμή. Αρχικά, οι Ουέιντ Μπόλντγουιν και Τζέριαν Γκραντ αντήλλαξαν μερικά… γαλλικά, όμως, στην συνέχεια πιάστηκαν στα χέρια.

Πάντως, άμεση ήταν η επέμβαση των πιο ψύχραιμων, οι οποίοι κατάφεραν να τους χωρίσουν και στην συνέχεια να… σβήσει η «φλόγα» που είχε δημιουργηθεί μεταξύ των δύο παικτών.



