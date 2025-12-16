Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ναν: «Πολύ σημαντικό πως κερδίσαμε εδώ μέσα»
Onsports Team 16 Δεκεμβρίου 2025, 22:19
EUROLEAGUE

Ναν: «Πολύ σημαντικό πως κερδίσαμε εδώ μέσα»

Ο Κέντρικ Ναν οργίασε στην Πόλη και μίλησε για την τεράστια σημασία του διπλού επί της Φενέρμπαχτσε. 

Έπαιξε με... ένα πόδι και κατάφερε να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ, να είμαι ο κομβικότερος στα τελευταία δευτερόλεπτα και να κάνειτ η διαφορά. 

Και αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο Κέντρικ Ναν, νίλησε για τον Χόρτον Τάκερ και το διπλό της ομάδας του. 

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για τον Χόρτον-Τάκερ: «Είναι αδελφός μου, γνωριζόμαστε χρόνια».

«Καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Μπορέσαμε να τους σταματήσουμε, ήταν μεγάλο παιχνίδι, με πολλές επαφές. Είναι πολύ καλή ομάδα, υπερασπίζονται τον τίτλο, οπότε έπρεπε να παίξω καλά. Πολύ σημαντικό ότι κερδίσαμε σε αυτή την έδρα».



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Χουάντσο: «Πήραμε σπουδαία νίκη»
11 λεπτά πριν Χουάντσο: «Πήραμε σπουδαία νίκη»
EUROLEAGUE
Euroleague, Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR: Ένταση Γκραντ με Μπόλντγουιν μετά το τέλος
23 λεπτά πριν Euroleague, Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR: Ένταση Γκραντ με Μπόλντγουιν μετά το τέλος
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Δε συμφωνώ πως δεν παίζουμε καλά από την αρχή της περιόδου»
24 λεπτά πριν Αταμάν: «Δε συμφωνώ πως δεν παίζουμε καλά από την αρχή της περιόδου»
EUROLEAGUE
Ναν: «Πολύ σημαντικό πως κερδίσαμε εδώ μέσα»
35 λεπτά πριν Ναν: «Πολύ σημαντικό πως κερδίσαμε εδώ μέσα»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved