Ναν: «Πολύ σημαντικό πως κερδίσαμε εδώ μέσα»

Ο Κέντρικ Ναν οργίασε στην Πόλη και μίλησε για την τεράστια σημασία του διπλού επί της Φενέρμπαχτσε.

Έπαιξε με... ένα πόδι και κατάφερε να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ, να είμαι ο κομβικότερος στα τελευταία δευτερόλεπτα και να κάνειτ η διαφορά.

Και αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο Κέντρικ Ναν, νίλησε για τον Χόρτον Τάκερ και το διπλό της ομάδας του.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για τον Χόρτον-Τάκερ: «Είναι αδελφός μου, γνωριζόμαστε χρόνια».

«Καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Μπορέσαμε να τους σταματήσουμε, ήταν μεγάλο παιχνίδι, με πολλές επαφές. Είναι πολύ καλή ομάδα, υπερασπίζονται τον τίτλο, οπότε έπρεπε να παίξω καλά. Πολύ σημαντικό ότι κερδίσαμε σε αυτή την έδρα».