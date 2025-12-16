Λεσόρ: «Μου έλειψε να νιώθω αυτή την αδρεναλίνη - Αμφέβαλλαν για μένα, θέλω να αποδείξω»

Eurokinissi Sports

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR παραχώρησε συνέντευξη στο πρώτο επεισόδιο της Crown season της Euroleague και αναφέρθηκε στον τραυματισμό του, αλλά και τις αμφιβολίες που δημιουργήθηκαν από την απουσία του.

Μεταξύ άλλων ο Ματίας Λεσόρ ανέφερε: «Αυτός ήταν ο πρώτος σοβαρός τραυματισμός μου και μαθαίνω ότι δεν είμαι ανίκητος και ότι το σώμα μου δεν είναι άθραυστο. Γιατί πριν από εκείνον τον τραυματισμό το πίστευα πραγματικά αυτό. Οι οπαδοί μου δείχνουν πολύ αγάπη ακόμα και όταν είμαι τραυματίας. Ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι του τραυματισμού μου ήταν να κάθομαι έξω και να βλέπω την ομάδα μου και να ξέρω ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα.

Οι άνθρωποι έλεγαν ότι ήμουν ο καλύτερος ψηλός στην Ευρώπη. Ίσως αυτό ήταν ένα σημάδι ότι τα πράγματα έιχαν γίνει υπερβολικά εύκολα και μαθαίνω ξανά πως μπαίνω σε φόρμα. Μου έλειψε το παιχνίδι, μου έλειπε να είμαι πραγματικά στο παρκέ. Μου έλειψε να νιώθω αυτή την αδρεναλίνη. Όταν παίζεις δεν συνειδητοποιείς πόσο τυχερός είσαι που μπορείς να το κάνεις αυτό κάθε μέρα. Το είχα δεδομένο και αυτό πραγματικά με έκανε πιο ταπεινό και είμαι ευγνώμων που συνεχίζω να παίζω αυτό το παιχνίδι.

Όταν ήμουν πιο νέος δεν μπορούσαμε να αντέξουμε τα πάντα, οπότε τώρα ότι μπορώ να το αντέξω αυτό είναι ευλογία. Αυτός ο τραυματισμός έκανε τους ανθρώπους να αμφιβάλλουν για εμένα. Οχι δεν θα επιστρέψει, δεν θα είναι ο ίδιος παίκτης. Οι άνθρωποι γύρω μου πίστεψαν σε μένα. Ξέρω ότι η οικογένεια μου πιστεύει σε μένα, οι φίλοι μου πιστεύουν σε μένα και ο κόσμος θα δει τι πέρασα με αυτόν τον τραυματισμό. Ξέρω ότι δεν αμφέβαλλαν για μένα, αλλά εγώ απλώς θέλω να αποδείξω κάτι στον εαυτό μου».