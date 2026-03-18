Γιάννης Αντετοκούνμπο: Εκτός για μια εβδομάδα με πρόβλημα στο γόνατο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατό του, με τον Σαμς Σαράνια να γνωστοποιεί πως θα μεινει εκτος για μία εβδομάδα και στη συνέχεια η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο παιχνίδι απέναντι στους Πέισερς όταν προσγειώθηκε άτσαλα στο παρκέ.

Όπως έγραψε ο γνωστός ρεπόρτερ του ΝΒΑ, Σαμς Σαράνια, υπήρξε υπερέκταση στο γόνατο του Greek Freak. Έτσι, ο αρχηγός των Μπακς θα μείνει εκτος τουλάχιστον για μία εβδομάδα, ενώ έπειτα από τις 7 ημέρες η κατάστασή του θα εκτιμηθεί εκ νέου.