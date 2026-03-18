Προκλητικός Μπαρτζώκας σε Μπόλντουιν: «Σε αγαπάμε για αυτό που έκανες με τον Παναθηναϊκό»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το χυδαίο περιστατικό στο Ντουμπάι, όπου έβρισε τους φίλους του Παναθηναϊκού, έδειξε και πάλι το... σοβαρό πρόβλημα που έχει με τον μεγαλύτερο ελληνικό σύλλογο.

Δεν σταματούν οι προκλήσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα κατά του Παναθηναϊκού και των φιλάθλων του.

Μετά το «Σας γαμ** βαζέλες» που είπε σε φίλαθλο στο Ντουμπάι ανεβαίνοντας στα κάγκελα της εξέδρας, ήρθε ένα ακόμα περιστατικό να τον εκθέσει.

Πριν το ματς του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε ο Έλληνας τεχνικός είχε τετ α τετ με τον Μπόλντουιν, έβαλε το χέρι μπροστά στο στόμα για να μην φανεί στην κάμερα και κάτι του είπε. Μόνο που μετά το τέλος του αγώνα ο Αμερικανός αποκάλυψε τη συνομιλία τους.

«Ο Μπαρτζώκας μου είπε ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού σε αγαπάνε. Σε αγαπάμε για αυτό που έκανες με τον Παναθηναϊκό. Ήταν ένας από τους πρώτους μου προπονητές εδώ στην Ευρώπη πριν 7 χρόνια. Οπότε είναι πάντα ωραίο να τον βλέπω και να βλέπω την επιτυχία που έχει. Ξέρω ότι όταν μπήκα στην ομάδα και έπαιξα πριν 7 χρόνια ήταν μια καταστροφή, αλλά όταν ήρθε εκείνος όλα άλλαξαν» ανέφερε ο Μπόλντουιν.

