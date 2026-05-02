Στα ραντάρ της Μίλαν ο Λουκάκου

Ο Βέλγος επιθετικός της Νάπολι, Ρομέλου Λουκάκου, παρόλο που δεν έχει μεγάλο χρόνο συμμετοχής τη φετινή αγωνιστική περίοδο, βρίσκεται στα ραντάρ της Μίλαν, σύμφωνα με ιταλικά Μέσα.

Στα ραντάρ της Μίλαν ο Λουκάκου
Δύσκολη είναι η φετινή σεζόν για τον Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος μετρά μόλις 64 λεπτά συμμετοχής στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου 2025-26, εξαιτίας των συνεχόμενων τραυματισμών που τον έχουν ταλαιπωρήσει.

Σύμφωνα με τη La Repubblica, ο Βέλγος επιθετικός δεν αναμένεται να αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα της Νάπολι, λόγω της ρήξης του με τη διοίκηση. Η κατάσταση φαίνεται να έχει επηρεάσει και τη σχέση του με τον προπονητή Αντόνιο Κόντε, ο οποίος εμφανίζεται απογοητευμένος από τη στάση του παίκτη.

«Δεν του μίλησα. Ξέρω ότι κάποιος του μίλησε, ήρθε στο προπονητικό κέντρο, αλλά δεν του μίλησα απευθείας. Το γραφείο μου ήταν εκεί και κανείς δεν χτύπησε την πόρτα μου. Είμαι απογοητευμένος. Περίμενα κάτι, έστω και ένα μήνυμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός τεχνικός.

Την ίδια ώρα, νέο δημοσίευμα της Sport Mediaset υποστηρίζει ότι η Μίλαν ενδιαφέρεται για τον έμπειρο φορ. Στη λίστα βρίσκονται επίσης και άλλες επιλογές, όπως αυτές των Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Αλεξάντερ Σόρλοθ, ωστόσο ο Λουκάκου παραμένει μία ρεαλιστική λύση, χάρη στην εμπειρία του τόσο στο κορυφαίο επίπεδο, όσο και στη Serie A.

Η Νάπολι φέρεται διατεθειμένη να τον παραχωρήσει, με το ποσό της μεταγραφής να υπολογίζεται κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ, παρά το γεγονός ότι ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027.

