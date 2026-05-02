· Ρεάλ Μαδρίτης

Πλήγμα στη Ρεάλ: Χάνει τον Καρβαχάλ για τις επόμενες εβδομάδες

Χωρίς τις υπηρεσίες του Ντάνι Καρβαχάλ θα πορευθεί για τουλάχιστον τις επόμενες δύο εβδομάδες η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο πολύπειρος Ισπανός μπακ υπέστη κάταγμα σε δάκτυλο του δεξιού του ποδιού.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της «Βασίλισσας» οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Ντάνι Καρβαχάλ έδειξαν κάταγμα στο δάκτυλο του δεξιού ποδιού, με την ομάδα να μην ορίζει ακριβώς το διάστημα που θα λείψει, ωστόσο σημείωσε πως η κατάσταση της ανάρρωσής του θα παρακολουθείται στενά από το ιατρικό επιτελείο.

Τα ισπανικά ΜΜΕ τονίζουν πως αν όλα κυλήσουν ομαλά, ο Καρβαχάλ θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το ματς της τελευταίας αγωνιστικής κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Παρά την ατυχία του τραυματισμού, τα νέα είναι καθησυχαστικά όσον αφορά στις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ισπανίας καθώς κατά πάσα πιθανότητα Ο Καρβαχάλ θα δώσει το παρών στην αποστολή για το Μουντιάλ 2026.

