Νάπολι: Ανανεώνει μέχρι το 2030 ο ΜακΤόμινεϊ

Στην Ιταλία και τη Νάπολι θα παραμείνει όπως όλα δείχνουν ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, με τον 29χρονο Σκωτσέζο να έχει βρει την Ιθάκη του στον Ιταλικό Νότο.

Ο Σκωτσέζος άσος αποτελεί βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος στα πλάνα του Αντόνιο Κόντε, γεγονός που οδήγησε τις δύο πλευρές στην απόφαση να επεκτείνουν τη συνεργασία τους κατά δύο επιπλέον χρόνια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Corriere dello Sport», ο τεχνικός διευθυντής των «παρτενοπέι», Τζιοβάνι Μάνα, ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον ατζέντη του ποδοσφαιριστή, με το νέο συμβόλαιο, που θα έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2030, να προβλέπει μια εντυπωσιακή αύξηση στις ετήσιες αποδοχές του παίκτη, οι οποίες εκτοξεύονται από τα τρία στα πέντε εκατομμύρια ευρώ, επισφραγίζοντας έτσι τον ηγετικό του ρόλο στην ομάδα.

Τη φετινή σεζόν, ο ΜακΤόμινεϊ έχει καταγράψει 13 γκολ και τέσσερις ασίστ σε συνολικά 40 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας έναν από τους πολυτιμότερους παίκτες της ομάδας στην πορεία της προς την κορυφή.