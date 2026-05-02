Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Χωρίς Ρενάτο Σάντσες στο αθηναϊκό ντέρμπι το «τριφύλλι»

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το κυριακάτικο εντός έδρας παιχνίδι των play offs της SuperLeague με αντίπαλο την ΑΕΚ.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση ανάπτυξης παιχνιδιού, ακολούθησε τακτική και παιχνίδι στο μισό γήπεδο, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις και στα τελειώματα. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Σάντσες λόγω ενοχλήσεων. Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Κάτρης και θεραπεία οι Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στην αποστολή. Σε αυτή είναι οι Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.