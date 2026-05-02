Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Χωρίς Ρενάτο Σάντσες στο αθηναϊκό ντέρμπι το «τριφύλλι»

Απώλεια της τελευταίας στιγμής για τον Ράφα Μπενίτεθ, ενόψει του Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, καθώς ο Ρενάτο Σάντσες ένιωσε ενοχλήσεις κι έμεινε εκτός αποστολής.

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Χωρίς Ρενάτο Σάντσες στο αθηναϊκό ντέρμπι το «τριφύλλι»
Ο Πορτογάλος μέσος ακολούθησε μέρος του προγράμματος λόγω των ενοχλήσεων, οι οποίες τελικά τον έθεσαν ενόψει του αγώνα για την 3η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού, βρίσκονται, όπως αναμενόταν οι Πάλμερ – Μπράουν και Ζαρουρί.

Η «πράσινη» αποστολή για το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το κυριακάτικο εντός έδρας παιχνίδι των play offs της SuperLeague με αντίπαλο την ΑΕΚ.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση ανάπτυξης παιχνιδιού, ακολούθησε τακτική και παιχνίδι στο μισό γήπεδο, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις και στα τελειώματα. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Σάντσες λόγω ενοχλήσεων. Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Κάτρης και θεραπεία οι Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στην αποστολή.

LATEST NEWS
15:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πλήγμα στη Ρεάλ: Χάνει τον Καρβαχάλ για τις επόμενες εβδομάδες

15:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στα ραντάρ της Μίλαν ο Λουκάκου

15:16 EUROLEAGUE

Αταμάν για Γιαννακόπουλο: «Κανείς δεν έχει δικαίωμα να μιλά για τον πρόεδρο και την οικογένειά του»

15:11 EUROLEAGUE

EuroLeague: MVP των Game 2 ο Καμπάτσο

14:51 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: «Στα ραντάρ της ΤΣΣΚΑ Σόφιας ο Ντεσπόντοφ»

14:47 BET ON

Θα βγάλει αντίδραση ο Αστέρας AKTOR

14:23 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Με απουσίες κόντρα στον Άρη

14:09 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Χωρίς Ρενάτο Σάντσες στο αθηναϊκό ντέρμπι το «τριφύλλι»

14:01 ONSPORTS

Παναθηναϊκός για Έλμιν Ράστοντερ: Το μεταγραφικό σενάριο για τον αρχισκόρερ της πρωτοπόρου Ελβετίας

13:40 SUPER LEAGUE

Ποιοι θα υποβιβαστούν από τη Super League; - Το AI απαντά!

13:11 EUROLEAGUE

Το ξεκάθαρο μήνυμα της Θύρας 13 μετά την τιμωρία Γιαννακόπουλου: «Πρόεδρε μαζί θα το σηκώσουμε»

12:42 AUTO MOTO

Θρήνος στον μηχανοκίνητο αθλητισμό: Πέθανε η εμβληματική μορφή της Formula 1, Άλεξ Ζανάρντι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
