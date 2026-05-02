Αταμάν για Γιαννακόπουλο: «Κανείς δεν έχει δικαίωμα να μιλά για τον πρόεδρο και την οικογένειά του»

Ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου από τη Euroleague, μέσω μηνύματος στα social media. 

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Κανείς δεν έχει δικαίωμα να μιλά για τον πρόεδρο και την οικογένειά του, που έχουν θυσιάσει τη ζωή τους για το μπάσκετ»

Το μήνυμα του Εργκίν Αταμάν

«Έχω μεγάλο σεβασμό για τους ανθρώπους που δείχνουν το πάθος τους, το συναίσθημα, την εμπιστοσύνη και πάντα μιλούν μπροστά, όχι πίσω. Ο Δημήτρης απλά διαμαρτυρήθηκε για τα φάουλ που δεν σφυρίχθηκαν απευθείας στους διαιτητές, όπως ανέφεραν στην επίσημη αναφορά της EuroLeague. Η ομάδα του θα είναι εκεί ή όχι, αλλά νομίζετε ότι δεν αξίζει να είναι στο δικό του γήπεδο για το F4. Και κανένας, ακόμη και οι αντίπαλοι συνάδελφοι δεν έχουν το δικαίωμα να μιλούν για έναν πρόεδρο και την οικογένειά του που θυσιάζουν τη ζωή τους για το μπάσκετ».

