Κοντός: «Έχουμε μπροστά μας σύστημα που μας πολεμά με λύσσα - Μια γροθιά μέχρι το πραγματικό τέλος»

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για όσα εκτυλίχθηκαν τις τελευταίες ημέρες, μετά το επεισοδιακό Game 2 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Βαλένθια.

Ανήμερα της Πρωτομαγιάς, δημοσιοποιήθηκαν βίντεο που καταγράφουν όσα ακολούθησαν το buzzer beater του Χέιζ-Ντέιβις, το οποίο διαμόρφωσε το 2-0 υπέρ του «τριφυλλιού». Παράλληλα, έγινε γνωστή και η τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, με τον ίδιο να τοποθετείται μέσω Instagram.

Θέση για τα γεγονότα πήρε και ο Δημήτρης Κοντός, ο οποίος με ανάρτησή του στα social media έστειλε το δικό του μήνυμα:

«Κανείς δεν βλέπει αόρατους εχθρούς ή φαντάσματα. Έχουμε μπροστά μας ορατότατους εχθρούς και ένα σύστημα που παλεύει με λύσσα για την αποσταθεροποίηση μας εδώ και μήνες. Δεν χρειάζεται να χαρακτηρίσουμε τους… υπηρέτες. Αυτό το κάνει ο καθρέφτης τους. Ψυχραιμία εμείς το πλάνο μας, με παρωπίδες για τον στόχο και την αποστολή μας.

ΚΟΣΜΟΣ-ΟΜΑΔΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ μια ΓΡΟΘΙΑ μέχρι το πραγματικό τέλος».