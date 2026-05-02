NBA: Ο Μπάρετ με απίθανο τρίποντο έστειλε σε Game 7 τη σειρά των Ράπτορς με τους Καβαλίερς!

Οι Τορόντο Ράπτορς λύγισαν τους Κλίβελαντ Καβαλίερς στην παράταση με buzzer-beater τρίποντο του Αρ Τζέι Μπάρετ και ισοφάρισαν τη σειρά των playoffs του NBA σε 3-3 κι η πρόκριση θα κριθεί στο Game 7.

Οι Ράπτορς νίκησαν 112-110 τους Καβαλίερς στην παράταση κι έστειλαν τη σειρά του πρώτου γύρου των playoffs της Ανατολής σε έβδομο παιχνίδι.

Με 1,2 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη της παράτασης, ο Αρ Τζέι Μπάρετ πέτυχε το καθοριστικό τρίποντο που χάρισε τη νίκη στους γηπέδούχους, μέσα σε αποθέωση από το κοινό του Τορόντο. Οι Καβαλίερς είχαν την τελευταία επίθεση του αγώνα, όμως το τρίποντο του Έβαν Μόμπλεϊ βρήκε το μπροστινό μέρος της στεφάνης και δεν κατέληξε στο καλάθι.

Ο Σκότι Μπαρνς ήταν εξαιρετικός για το Τορόντο με 25 πόντους και 14 ασίστ, ενώ ο Μπάρετ και ο Τζα’Κόμπε Ουόλτερ σημείωσαν από 24 πόντους. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Κόλιν Μάρεϊ-Μπόιλς, που πρόσθεσε 17 πόντους.

Το Game 7 της σειράς θα διεξαχθεί την Κυριακή (03/05) στο Κλίβελαντ, με την έδρα να έχει παίξει καθοριστικό ρόλο μέχρι στιγμής, καθώς η γηπεδούχος ομάδα έχει κερδίσει και τα έξι παιχνίδια της σειράς.

Για τους Καβαλίερς, ο Έβαν Μόμπλεϊ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ ο Ντόνοβαν Μίτσελ πρόσθεσε 24 πόντους. Ο Τζέιμς Χάρντεν είχε 16 πόντους, εννέα ριμπάουντ και εννέα ασίστ, αλλά υπέπεσε και σε τέσσερα λάθη.

Το νικητήριο σουτ του Μπάρετ χτύπησε στο πίσω μέρος της στεφάνης, πήρε μεγάλο ύψος και τελικά κατέληξε στο καλάθι, χαρίζοντας μία από τις πιο δραματικές στιγμές της φετινής postseason.
Η φάση θύμισε σε αρκετούς το ιστορικό buzzer-beater του Καουάι Λέοναρντ απέναντι στους Σίξερς στα playoffs του 2019, όταν η μπάλα είχε αναπηδήσει πολλές φορές πάνω στη στεφάνη πριν καταλήξει στο καλάθι.

Ο προπονητής των Ράπτορς, Ντάρκο Ραγιάκοβιτς, αποκάλυψε μετά το παιχνίδι πως είχε προαίσθημα ότι ο Μπάρετ θα ήταν ο παίκτης που θα έκρινε την αναμέτρηση. Ο Σκότι Μπαρνς είχε ήδη από το πρώτο ημίχρονο 14 πόντους και 10 ασίστ, μπαίνοντας σε μία ιδιαίτερα ξεχωριστή λίστα παικτών του NBA από το 1997 και μετά, με τέτοια επίδοση σε ημίχρονο αγώνα playoffs. Τα πολλά λάθη κόστισαν ακριβά στο Κλίβελαντ, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 18, δίνοντας 25 πόντους στους Ράπτορς από λάθη αντιπάλου.

Η ομάδα του Τορόντο κυριάρχησε και στο ανοιχτό γήπεδο, έχοντας ξεκάθαρο προβάδισμα στους πόντους από αιφνιδιασμό με 20-6. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπράντον Ίνγκραμ δεν αγωνίστηκε για τους Ράπτορς λόγω ενοχλήσεων στη δεξιά φτέρνα, τραυματισμός που αποκόμισε στο προηγούμενο παιχνίδι της σειράς.

