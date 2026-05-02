Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Ρουί Μπόρζες

Τα «λιοντάρια» συνεχίζουν τη συνεργασία με τον 44χρονο προπονητή, όπως ανακοινώθηκε και παρουσιάστηκε επίσημα η νέα συμφωνία. 

Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιαννίδης θα συνεχίσουν να έχουν προπονητή τον Ρούι Μπόρζες. Ο 44χρονος ανανέωσε τη συνεργασία του με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας μέχρι το 2028.

Ο Μπόρζες είναι απ’ τον Δεκέμβριο του 2024 στα «λιοντάρια». Η ανανέωση της συνεργασίας ανακοινώθηκε στην αίθουσα VIP του «José Alvalade», σε μια τελετή στην οποία παρευρέθηκαν η οικογένειά του, το προπονητικό του επιτελείο, καθώς και η διοίκηση της Σπόρτινγκ.

«Θα προσπαθήσω να είμαι γρήγορος και άμεσος. Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και όλο το προσωπικό που είναι εδώ για τα λόγια τους. Αυτή η ανανέωση συμβολαίου είναι μια μεγάλη πηγή υπερηφάνειας και ικανοποίησης, όπως είπε ο πρόεδρος, η οποία δεν ορίζει απόλυτα τον Ρούι Μπόρζες, αλλά αυτή την τεχνική ομάδα και αυτό έχει να κάνει με τη δουλειά. Είναι ένα σημάδι ότι η δουλειά αναγνωρίζεται και αυτό μας κάνει όλους πολύ χαρούμενους.

Δεύτερον, θέλω να πω ότι είναι μια συνέχεια μιας δέσμευσης, μιας αυστηρότητας και μιας τεράστιας φιλοδοξίας να εργαστώ σε αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο και να συνεχίσω να γράφω ιστορία στη Σπόρτινγκ με τρόπαια, ώστε στο μέλλον όλοι να νιώθουμε τιμή που ήμασταν εδώ», είπε ο προπονητής της πρωταθλήτριας Πορτογαλίας και πρόσθεσε:

«Δεν ζητάω τίποτα. Θα έπρεπε ήδη να με γνωρίζετε. Δεν παραπονιέμαι για τίποτα. Είμαι πολύ χαρούμενος στη Σπόρτινγκ και θα συνεχίσω να είμαι χαρούμενος στη Σπόρτινγκ. Βρίσκομαι σε μια δομή όπου η καθημερινότητα είναι πολύ ειλικρινής, πολύ καθαρή και πάνω απ’ όλα, πολύ χαρούμενη».

LATEST NEWS
02:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Ρουί Μπόρζες

00:33 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Κέντρικ Ναν στο Onsports: «Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να με σταματήσεις...»

23:50 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Έκανε το 2-0 κι ετοιμάζεται για το Final 4 της Αθήνας

23:48 NBA

Κλήθηκε στο Draft Combine του NBA ο Αντρέι Στογιάκοβιτς

23:15 ΜΠΑΣΚΕΤ

Elite League: Στον τελικό ο Βίκος Ιωαννίνων για μια θέση στη GBL

23:13 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Συνεχίζει κανονικά η Σελέν Ερντέμ - «Μένω εδώ που ανήκω»

22:59 ΣΠΟΡ

Πόλο: Η Εθνική ομάδα γυναικών άρχισε νικηφόρα την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου

22:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ψυχολόγος Μαραντόνα: «Είχε διπολική διαταραχή – Ένα ποτήρι αλκοόλ τον γονάτιζε»

22:08 EUROLEAGUE

Euroleague: Ποινή… χάδι στη Βαλένθια – Με αναστολή σε Τζέιμς, παίζει στο Game 3

21:51 EUROLEAGUE

Απάντηση Γιαννακόπουλου: «Πόσο με φοβάστε ρε; Ποιος θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο;»

21:40 EUROLEAGUE

LIVE Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:32 ΣΠΟΡ

Τεντόγλου: Ξεκινάει από την Ελλάδα τη σεζόν στον ανοιχτό στίβο

