Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Ρουί Μπόρζες

Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιαννίδης θα συνεχίσουν να έχουν προπονητή τον Ρούι Μπόρζες. Ο 44χρονος ανανέωσε τη συνεργασία του με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας μέχρι το 2028.

Ο Μπόρζες είναι απ’ τον Δεκέμβριο του 2024 στα «λιοντάρια». Η ανανέωση της συνεργασίας ανακοινώθηκε στην αίθουσα VIP του «José Alvalade», σε μια τελετή στην οποία παρευρέθηκαν η οικογένειά του, το προπονητικό του επιτελείο, καθώς και η διοίκηση της Σπόρτινγκ.

«Θα προσπαθήσω να είμαι γρήγορος και άμεσος. Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και όλο το προσωπικό που είναι εδώ για τα λόγια τους. Αυτή η ανανέωση συμβολαίου είναι μια μεγάλη πηγή υπερηφάνειας και ικανοποίησης, όπως είπε ο πρόεδρος, η οποία δεν ορίζει απόλυτα τον Ρούι Μπόρζες, αλλά αυτή την τεχνική ομάδα και αυτό έχει να κάνει με τη δουλειά. Είναι ένα σημάδι ότι η δουλειά αναγνωρίζεται και αυτό μας κάνει όλους πολύ χαρούμενους.

Δεύτερον, θέλω να πω ότι είναι μια συνέχεια μιας δέσμευσης, μιας αυστηρότητας και μιας τεράστιας φιλοδοξίας να εργαστώ σε αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο και να συνεχίσω να γράφω ιστορία στη Σπόρτινγκ με τρόπαια, ώστε στο μέλλον όλοι να νιώθουμε τιμή που ήμασταν εδώ», είπε ο προπονητής της πρωταθλήτριας Πορτογαλίας και πρόσθεσε:

«Δεν ζητάω τίποτα. Θα έπρεπε ήδη να με γνωρίζετε. Δεν παραπονιέμαι για τίποτα. Είμαι πολύ χαρούμενος στη Σπόρτινγκ και θα συνεχίσω να είμαι χαρούμενος στη Σπόρτινγκ. Βρίσκομαι σε μια δομή όπου η καθημερινότητα είναι πολύ ειλικρινής, πολύ καθαρή και πάνω απ’ όλα, πολύ χαρούμενη».