· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Συνεχίζει κανονικά η Σελέν Ερντέμ - «Μένω εδώ που ανήκω»

Η Σελέν Ερντέμ επιβεβαίωσε με ανάρτηση στο Instagram πως θα συνεχίσει κανονικά στο μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού και τη νέα χρονιά.

Παναθηναϊκός: Συνεχίζει κανονικά η Σελέν Ερντέμ - «Μένω εδώ που ανήκω»
Η Σελέν Ερντέμ έδωσε τέλος στα σενάρια και θα συνεχίσει κανονικά στον Παναθηναϊκό, έχοντας συμβόλαιο και τη νέα σεζόν.

Η προπονήτρια του τμήματος μπάσκετ γυναικών με ανάρτησή της στο Instagram φρόντισε να ξεκαθαρίσει μια και καλή την κατάσταση, αναφέροντας:

«Δεν χρειάζονται να ειπωθούν όλα. Κάποια πράγματα απλά τα ζεις, μένω εδώ που ανήκω».

https://www.instagram.com/p/DXzjVjajFqC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
