Ψυχολόγος Μαραντόνα: «Είχε διπολική διαταραχή – Ένα ποτήρι αλκοόλ τον γονάτιζε»

Η κατάθεση του κατηγορούμενου για το θάνατο του «Θεού» του ποδοσφαίρου, Κάρλος Ντίας, αναφορικά με την κατάστασή του τις τελευταίες μέρες της ζωής του. 

Η δίκη για το θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα συνεχίζεται στην Αργεντινή. Με κατηγορούμενους τους ανθρώπους που ήταν κοντά του στις τελευταίες μέρες της ζωής του. Ειδικά γιατρούς, νοσηλευτές κτλ.

Η κατάθεση του ψυχολόγου, Κάρλος Ντίας, ο οποίος κατηγορείται για λανθασμένη χορήγηση φαρμάκων στον «Θεό» του ποδοσφαίρου, έχει συγκλονίσει τη χώρα της λατινικής Αμερικής. Φέρνοντας αρκετές αντιδράσεις.

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος υποστήριξε πως ο Μαραντόνα είχε διπολική διαταραχή. Τον συνάντησε πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2020, περίπου ένα μήνα πριν το θάνατό του. Η πρώτη του εικόνα ήταν να τον βλέπει να πίνει κρασί σε έναν καναπέ.

«Η πρώτη εικόνα με σόκαρε επειδή ήταν ακριβώς όπως ο πατέρας μου, ένας αλκοολικός, που είχε πεθάνει λίγους μήνες νωρίτερα. Υπήρχε διπολική διαταραχή και ναρκισσισμός. Θα μπορούσε να γονατίσει μια χώρα, αλλά ένα ποτήρι αλκοόλ θα μπορούσε να γονατίσει αυτόν», ανέφερε μεταξύ άλλων σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Αργεντινής.

Παράλληλα ο Ντίας τόνισε στην κατάθεσή του πως ο Μαραντόνα προσπάθησε να διαφοροποιήσει τον τρόπο ζωής του. Σταματώντας το ποτό και τις καταχρήσεις.

