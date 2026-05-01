Κλήθηκε στο Draft Combine του NBA ο Αντρέι Στογιάκοβιτς

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του, μετά τη φετινή πετυχημένη σεζόν με το κολλέγιο του Illinois στο NCAA. Η προοπτική του NBA αποτελεί μια από τις επιλογές για τον γιο του θρυλικού Πέτζα και μένει να δούμε αν θα δηλώσει συμμετοχή για το επερχόμενο Draft.

Πριν από τη διαδικασία θα λάβει χώρα το Draft Combine στο Σικάγο, από 10 έως 17 Μαϊου, όπου μερικά από τα πιο σημαντικά ταλέντα των ΗΠΑ αλλά και της Ευρώπης θα κληθούν να δείξουν τις δυνατότητές τους μπροστά στα μάτια των ανθρώπων του NBA.

Μέσα σε αυτούς βρίσκεται και ο δικός μας Αντρέι, με στόχο να δείξει τι μπορεί να καταφέρει σε αυτό το επίπεδο και να ανεβάσει τη μετοχή του εν όψει draft.

Στη λίστα με τους προσκεκλημένους, είναι επίσης ταλέντα όπως οι Κάμερον Μπούζερ, ο Έι Τζέι Ντιμπάντσα, ο Ντάριν Πίτερσον, αλλά και από την Ευρώπη, όπως ο Σέρχιο Ντε Λαρεά και ο Αντάι Μάρα.