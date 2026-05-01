Κλήθηκε στο Draft Combine του NBA ο Αντρέι Στογιάκοβιτς

Στο combine του NBA draft κλήθηκε ο Αντρέι Στογιάκοβιτς, με τον 21χρονο να έχει την ευκαιρία να δείξει τις δυνατότητές του μπροστά στους σκάουτερ των 30 ομάδων της λίγκας.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του, μετά τη φετινή πετυχημένη σεζόν με το κολλέγιο του Illinois στο NCAA. Η προοπτική του NBA αποτελεί μια από τις επιλογές για τον γιο του θρυλικού Πέτζα και μένει να δούμε αν θα δηλώσει συμμετοχή για το επερχόμενο Draft.

Πριν από τη διαδικασία θα λάβει χώρα το Draft Combine στο Σικάγο, από 10 έως 17 Μαϊου, όπου μερικά από τα πιο σημαντικά ταλέντα των ΗΠΑ αλλά και της Ευρώπης θα κληθούν να δείξουν τις δυνατότητές τους μπροστά στα μάτια των ανθρώπων του NBA.

Μέσα σε αυτούς βρίσκεται και ο δικός μας Αντρέι, με στόχο να δείξει τι μπορεί να καταφέρει σε αυτό το επίπεδο και να ανεβάσει τη μετοχή του εν όψει draft.

Στη λίστα με τους προσκεκλημένους, είναι επίσης ταλέντα όπως οι Κάμερον Μπούζερ, ο Έι Τζέι Ντιμπάντσα, ο Ντάριν Πίτερσον, αλλά και από την Ευρώπη, όπως ο Σέρχιο Ντε Λαρεά και ο Αντάι Μάρα.

COMMENTS
LATEST NEWS
02:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Ρουί Μπόρζες

00:33 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Κέντρικ Ναν στο Onsports: «Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να με σταματήσεις...»

23:50 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Έκανε το 2-0 κι ετοιμάζεται για το Final 4 της Αθήνας

23:48 NBA

Κλήθηκε στο Draft Combine του NBA ο Αντρέι Στογιάκοβιτς

23:15 ΜΠΑΣΚΕΤ

Elite League: Στον τελικό ο Βίκος Ιωαννίνων για μια θέση στη GBL

23:13 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Συνεχίζει κανονικά η Σελέν Ερντέμ - «Μένω εδώ που ανήκω»

22:59 ΣΠΟΡ

Πόλο: Η Εθνική ομάδα γυναικών άρχισε νικηφόρα την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου

22:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ψυχολόγος Μαραντόνα: «Είχε διπολική διαταραχή – Ένα ποτήρι αλκοόλ τον γονάτιζε»

22:08 EUROLEAGUE

Euroleague: Ποινή… χάδι στη Βαλένθια – Με αναστολή σε Τζέιμς, παίζει στο Game 3

21:51 EUROLEAGUE

Απάντηση Γιαννακόπουλου: «Πόσο με φοβάστε ρε; Ποιος θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο;»

21:40 EUROLEAGUE

LIVE Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:32 ΣΠΟΡ

Τεντόγλου: Ξεκινάει από την Ελλάδα τη σεζόν στον ανοιχτό στίβο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας