Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Έκανε το 2-0 κι ετοιμάζεται για το Final 4 της Αθήνας

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν και πάλι απόλυτη κυρίαρχος κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, επικρατώντας με 102-75 και κάνοντας το 2-0 στη σειρά με τους Ισραηλινούς.

Ο Φακούντο Καμπάτσο με 23 πόντους και 6 ασίστ ηγήθηκε της «Βασίλισσας» που βρίσκεται μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο Final 4 της EuroLeague στην Αθήνα.

Οι Μαδριλένοι, παρότι δεν είχαν τον τραυματία Έντι Ταβάρες, ανέβασαν την απόδοσή τους στο δεύτερο ημίχρονο, βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση μέσα από την εξαιρετική άμυνά τους, απέναντι στη Χάποελ που δεν έβγαλε αντίδραση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-21, 40-42, 73-62, 102-75

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σκαριόλο): Λάιλς 8 (2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Αμπάλδε 2, Καμπάσο 23 (5/5 δίποντα, 4/7 τρίπονταμ 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Οκίκι 6 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Πρόσιντα 5 (1), Χεζόνια 11 (3/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη), Μάλεντον 13 (1/2 τρίποντα, 4 ασίστ), Ντεκ 6, Γκαρούμπα 13 (9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γιουλ 2, Φελίς 11 (1/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Λεν 2

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ιτούδης): Τζόουνς 10 (1/2 τρίποντα, 3 ασίστ, 4 λάθη), Μπλέικνι 9 (2/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 λάθη), Μπράιαντ 11 (3/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Έντουαρντς 3 (1), Μάλκολμ 9 (3 ριμπάουντ), Οντιάσε, Μίτσιτς 4 (2/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γουέινραϊτ 6 (2/5 τρίποντα), Οτούρου 19 (7/11 δίποντα, 5/7 βολές, 4 ριμπάουντ), Μάνταρ 2 (3 ριμπάουντ)