Elite League: Στον τελικό ο Βίκος Ιωαννίνων για μια θέση στη GBL

Ο Βίκος Ιωαννίνων πήρε το δεύτερο «εισιτήριο» για τον τελικό στο Final-4 της Elite League, το οποίο διεξάγεται στο ΔΑΚ Λευκάδας. Από εκεί θα κριθεί η δεύτερη ομάδα που θα αποκτήσει το δικαίωμα της ανόδου στην Greek Basketball League. Το ηπειρωτικό συγκρότημα νίκησε 94-87 τον Πρωτέα Βούλας στον δεύτερο ημιτελικό και θα αντιμετωπίσει στον τελικό της Κυριακής (3/5, 18:15) τον Παπάγου που νωρίτερα επιβλήθηκε της ΝΕ Μεγαρίδος με 92-74.

Υπενθυμίζεται ότι η Δόξα Λευκάδας έχει εξασφαλίσει την απευθείας άνοδο στα «σαλόνια» της Greek Basketball League από την κανονική περίοδο.

Διαιτητές: Μαρινάκης-Μπακάλης-Ξυλάς

Δεκάλεπτα: 25-13, 42-39, 63-61, 94-87

ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Θανάσης Γιαπλές): Τζόουνς 13 (2), Σιμιτζής, Γεωργίου, Άντερσον 18 (2), Γράβας 13 (2), Διαμαντάκος, Καμπερίδης 22 (2), Τσούκας 5, Αρνόκουρος 8, Μαστρογιαννόπουλος 15 (3)

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Μάνος Μανουσέλης): Ρίτσαρντ 27 (5), Μιλεντίγεβιτς 10 (2), Ρις 12, Κόης 13 (2), Δέλγας 8 (2), Πετανίδης 6 (2), Μπέλη 5 (1), Βουλγαρόπουλος 2, Καραγεωργίου 4