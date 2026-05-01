Elite League: Στον τελικό ο Βίκος Ιωαννίνων για μια θέση στη GBL

Η ομάδα της Ηπείρου επικράτησε 94-87 του Πρωτέα Βούλας και θα κοντραριστεί με τον Παπάγου για το εισιτήριο που οδηγεί στα… σαλόνια. 

Ο Βίκος Ιωαννίνων πήρε το δεύτερο «εισιτήριο» για τον τελικό στο Final-4 της Elite League, το οποίο διεξάγεται στο ΔΑΚ Λευκάδας. Από εκεί θα κριθεί η δεύτερη ομάδα που θα αποκτήσει το δικαίωμα της ανόδου στην Greek Basketball League. Το ηπειρωτικό συγκρότημα νίκησε 94-87 τον Πρωτέα Βούλας στον δεύτερο ημιτελικό και θα αντιμετωπίσει στον τελικό της Κυριακής (3/5, 18:15) τον Παπάγου που νωρίτερα επιβλήθηκε της ΝΕ Μεγαρίδος με 92-74.

Υπενθυμίζεται ότι η Δόξα Λευκάδας έχει εξασφαλίσει την απευθείας άνοδο στα «σαλόνια» της Greek Basketball League από την κανονική περίοδο.

Διαιτητές: Μαρινάκης-Μπακάλης-Ξυλάς

Δεκάλεπτα: 25-13, 42-39, 63-61, 94-87

ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Θανάσης Γιαπλές): Τζόουνς 13 (2), Σιμιτζής, Γεωργίου, Άντερσον 18 (2), Γράβας 13 (2), Διαμαντάκος, Καμπερίδης 22 (2), Τσούκας 5, Αρνόκουρος 8, Μαστρογιαννόπουλος 15 (3)

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Μάνος Μανουσέλης): Ρίτσαρντ 27 (5), Μιλεντίγεβιτς 10 (2), Ρις 12, Κόης 13 (2), Δέλγας 8 (2), Πετανίδης 6 (2), Μπέλη 5 (1), Βουλγαρόπουλος 2, Καραγεωργίου 4

LATEST NEWS
02:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Ρουί Μπόρζες

00:33 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Κέντρικ Ναν στο Onsports: «Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να με σταματήσεις...»

23:50 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Έκανε το 2-0 κι ετοιμάζεται για το Final 4 της Αθήνας

23:48 NBA

Κλήθηκε στο Draft Combine του NBA ο Αντρέι Στογιάκοβιτς

23:15 ΜΠΑΣΚΕΤ

Elite League: Στον τελικό ο Βίκος Ιωαννίνων για μια θέση στη GBL

23:13 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Συνεχίζει κανονικά η Σελέν Ερντέμ - «Μένω εδώ που ανήκω»

22:59 ΣΠΟΡ

Πόλο: Η Εθνική ομάδα γυναικών άρχισε νικηφόρα την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου

22:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ψυχολόγος Μαραντόνα: «Είχε διπολική διαταραχή – Ένα ποτήρι αλκοόλ τον γονάτιζε»

22:08 EUROLEAGUE

Euroleague: Ποινή… χάδι στη Βαλένθια – Με αναστολή σε Τζέιμς, παίζει στο Game 3

21:51 EUROLEAGUE

Απάντηση Γιαννακόπουλου: «Πόσο με φοβάστε ρε; Ποιος θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο;»

21:40 EUROLEAGUE

LIVE Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:32 ΣΠΟΡ

Τεντόγλου: Ξεκινάει από την Ελλάδα τη σεζόν στον ανοιχτό στίβο

