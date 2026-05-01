Χάντμπολ: Σπουδαία ανατροπή και break της ΑΕΚ στον πρώτο τελικό

Η Ένωση βρέθηκε να χάνει με οκτώ γκολ διαφορά, αλλά η ομάδα του Αλέξη Αλβανού έκανε σπουδαία ανατροπή για το τελικό 32-33., κόντρα στον γηπεδούχο Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή στο κλειστό της Ηλιούπολης.

Αυτός ήταν ο πρώτος τελικός και κατά συνέπεια οι «κιτρινόμαυροι» πήραν το πλεονέκτημα έδρας. Σε μια σειρά που θα κρίνει τον πρωταθλητή στις 3 νίκες.

Στο β΄ μέρος ο Ολυμπιακός συνέχισε απέκτησε προβάδισμα οκτώ τερμάτων (23-15) στο 36΄, ωστόσο η ΑΕΚ δεν παρέδωσε τα... όπλα και κατάφερε να πλησιάσει στο γκολ (27-26) στο 50΄. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν την υπέρ τους διαφορά στο +4 (30-26), αλλά η Ένωση μείωσε εκ νέου στο γκολ (30-29) στο 56΄, πριν ισοφαρίσει 31-31 στο 57΄. Ο Στούμπερ έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα στην ΑΕΚ, γράφοντας το 32-31 στο 58΄, με τον Σάββα να ισοφαρίζει σε 32-32, 28 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Τελικά, ο Παναγιώτου είπε την τελευταία λέξη στο ματς, διαμορφώνοντας το 33-32 υπέρ της ΑΕΚ, πέντε δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.